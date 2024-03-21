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Bronevik.com поможет отельерам анализировать конкурентов

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, запускает бесплатный инструмент аналитики для отельеров – отчет «Конкурентный анализ». Клиенты платформы смогут принять участие в совершенствовании нового инструмента и повлиять на его функциональность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Конкурентный анализ» позволит отельерам в одном окне сравнивать показатели своего объекта с группой конкурентов, оценивать эффективность тарифной политики, прогнозировать спрос, находить слабые места и точки роста бизнеса. Запуск отчета стал вторым этапом развития инструмента «Аналитика», который появился в личных кабинетах отельеров осенью 2023 г.

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Фото: МТС
Bronevik.com поможет отельерам анализировать конкурентов

В бета-версии отчета «Конкурентный анализ» доступно сравнение ближайших конкурентов из одного региона по четырем метрикам: минимальная открытая стоимость; количество тарифов; наличие специального тарифа на MTC Travel; оценки гостей.

Отчет можно отсортировать по любой из метрик. Данные для него собираются из открытых источников и обновляются ежедневно.

Подборку от четырех до девяти конкурентов, похожих по типу размещения, звездности и размеру номерного фонда, формируют алгоритмы Bronevik.com. Автоматически собранную конкурентную группу можно самостоятельно корректировать один раз в месяц.

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В следующих итерациях «Конкурентного анализа» у отельеров появится возможность сравнивать показатели своего бизнеса c конкурентами по множеству дополнительных метрик – загрузке, выручке на номер, глубине бронирования и другим. Также можно будет настраивать дашборды и скачивать отчеты, строить воронки и прогнозировать динамику бронирований. Инструмент будет дополнительно обогащен массивом обезличенных данных по продажам через каналы Bronevik.com.

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Bronevik.com — российский отельный консолидатор с более 60 тыс. объектов размещения в 4 тыс. населенных пунктах. С каждым объектом компания работает напрямую, без посредников. С 2022 г. входит в группу МТС Travel.

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