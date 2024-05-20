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Аналитика Bronevik.com: 40% поездок в Московский регион совершают по работе

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования отелей и других объектов размещения в Москве и Московской области за первые четыре месяца 2024 г. Как показало исследование, 40% заказов совершено деловыми туристами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество бронирований туристического жилья для командировок в Москве выросло на 62%, а в Московской области – на 28%. Таким образом, динамика в столичном регионе оказалась выше, чем в целом по России (+23%).

Количество заказов обычными путешественниками также росло в Москве и области быстрее, чем по стране. Так, в столице с января по апрель 2024 г. туристы совершили на 35% больше бронирований, чем годом ранее, в Московской области – на 26%. В целом по России этот показатель вырос на 19%.

Средний чек в московских объектах размещения, забронированных для командировок, вырос на 19% – до 6600 руб. за ночь. Средняя продолжительность проживания составила 2,5 ночи, а глубина бронирования увеличилась на 23% – заказы совершались в среднем за 11 дней до заезда. В Московской области ценник ниже и рос не столь интенсивно – 4500 руб. за ночь (+10%). Средняя глубина бронирования здесь увеличилась только на 7%, до 7,5 дней.

Большая часть деловых туристов (72%) по-прежнему выбирает для размещения в командировках отели, 10% предпочитает мини-отели, 8% – апартаменты. При этом обращает на себя внимание динамика прироста бронирований в последнем сегменте. Так, в Москве количество заказов апартаментов для командировок выросло сразу на 230%, а в области – на 200%.

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«Апартаменты завоевывают все больше доверия командированных сотрудников потому, что меняется их качество, удобство. Это уже не «бабушкина квартира», рынок посуточной аренды предлагает все больше комфортных современных номеров с дополнительным сервисом и официальным документооборотом, столь важным для деловых туристов. При этом стоимость аренды апартаментов в среднем на 40% ниже, чем размещение в отелях 3-4 звезды, наиболее востребованных для командировок. Также важно широкое покрытие посуточных объектов – гораздо проще найти квартиру непосредственно рядом с офисом или местом проведения мероприятий», – сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

***

Bronevik.com — российский отельный консолидатор с более 60 тысю объектов размещения в 4 тыс. населенных пунктах. С каждым объектом компания работает напрямую, без посредников. С 2022 г. входит в группу МТС Travel.

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