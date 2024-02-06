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Куда поехать пермякам в феврале: «МТС Travel» составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха

Сервисы бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали 10 направлений, которые подойдут для короткой поездки на выходные или полноценного отпуска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервисов бронирования отелей «МТС Travel» и Bronevik.com, средняя цена на объекты размещения по России в феврале составляет 5,8 тыс. руб. в сутки для двоих. Отличную возможность для путешествия в этом месяце создают длинные выходные с 23 по 25 февраля. В течение них можно отправиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников.

Эксперты сервисов проанализировали цены в двадцати наиболее популярных городах по количеству бронирований и составили рейтинг из десяти направлений с самым бюджетным жильем. Лидером данного списка стал Калининград – в феврале там можно забронировать отель, апартаменты или другой вариант размещения в среднем за 4,3 тыс. руб. в сутки на двоих. Почти за такую же цену (4,4 тыс. руб.) сейчас можно забронировать отели в Екатеринбурге. Тройку бюджетных лидеров замыкают Тула и Самара, где средний ценник на размещение составляет 4,5 тыс. руб. в сутки для пары человек. Зимнее время отлично подойдет для посещения музеев, знакомства с местной кухней. Культурный досуг можно разбавить традиционными зимними активностями: во всех перечисленных городах достаточно комфортные, при этом по-настоящему зимние погодные условия, которые подойдут для прогулок, катания на коньках и т.д.

ТОП-10 бюджетных направлений внутри России для отдыха в феврале: Калининград 4,3 тыс. руб.; Екатеринбург 4,4 тыс. руб.; Тула 4,5 тыс. руб..; Самара 4,5 тыс. руб.; Санкт-Петербург 4,7 тыс. руб.; Ярославль 4,8 тыс. руб.; Адлер 5,1 тыс. руб.; Новосибирск 5,3 тыс. руб.; Иркутск 5,5 тыс. руб.; Казань 5,6 тыс. руб.

Относительно недорого (ниже, чем в среднем по России) стоит размещение в Санкт-Петербурге — средний ценник составляет 4,7 тыс. руб. в сутки на двоих, в Адлере — 5,1 тыс. руб. в сутки. Февраль считается лучшим сезоном для байкальского льда, поездку к озеру через Иркутск можно также организовать в рамках небольшого бюджета — проживание в городе в среднем стоит 5,5 тыс. руб. в сутки.

Методика

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В исследовании учитывались данные по 20 городам России с наибольшим числом бронирований. Были проанализированы публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции. Статистика по текущим ценам приведена на 1 февраля 2024 года.

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«МТС Travel» — часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

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