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Тренин Кирилл
УПОМИНАНИЯ
Тренин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7912 3
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1061 3
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 640 2
|Apple iOS 8028 2
|Google Android 14384 2
|Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 96 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151066 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373037, в очереди разбора - 749253.
Создано именных указателей - 178769.
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