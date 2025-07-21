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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178769
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Тренин Кирилл


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Денис Похазников назначен операционным директором travel-направления МТС 1
11.07.2024 «Яндекс Маркет» первым среди российских b2b-маркетплейсов запустил лизинг 1
18.08.2023 Предприниматели смогут сэкономить до 10% на покупках на «Яндекс маркете» 1
22.06.2022 «Яндекс маркет» адаптировал свой сервис B2B-закупок для малого и среднего бизнеса 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тренин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7912 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2575 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4711 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5438 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69443 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2709 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24917 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12970 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1061 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 640 2
Apple iOS 8028 2
Google Android 14384 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 151066 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44576 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6208 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11380 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6438 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 302 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7526 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2108 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5232 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 719 1
Пищевая промышленность - Чай 128 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 803 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5714 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2190 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373037, в очереди разбора - 749253.
Создано именных указателей - 178769.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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