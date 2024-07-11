«Яндекс Маркет» первым среди российских b2b-маркетплейсов запустил лизинг

Клиенты «Яндекс Маркета» для бизнеса смогут приобрести оборудование в лизинг — долгосрочную аренду с возможностью последующего выкупа. Теперь компании могут оборудовать офис или производство с постепенной оплатой и уменьшением налоговой нагрузки. Опция доступна для офисного и строительного оборудования, фото- и видеотехники, деталей для авто и других товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркет».

«В 2023 г. рынок лизинга в России показал двукратный рост, достигнув объема в 224 млрд руб. Позитивная тенденция продолжается и в 2024 г. Цель нашего запуска заключалась в том, чтобы объединить потребности клиентов в лизинге с удобным сценарием онлайн-покупок, который становятся всё более популярными среди бизнеса. Услуга доступна для самых популярных категорий площадки и мы ожидаем что она будет активно востребована у малого и среднего бизнеса», – сказал Кирилл Тренин, руководитель «Яндекс Маркета» для бизнеса.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно оставить заявку на специальном лендинге, который можно найти на главной странице «Маркета» для бизнеса. В ней указать реквизиты компании, желаемый срок аренды и приложить ссылку на товар с онлайн-витрины «Маркета». После чего менеджер лизинговой компании свяжется с покупателем, чтобы оформить сделку и договориться о сроках поставки. Процесс покупки происходит полностью онлайн. Оператором является партнер Маркета – лизинговая компания Fera.

Заказчику важно соблюдать ряд условий – сумма покупки должна превышать 100 тыс. руб., а срок лизинга составлять не менее шести месяцев. Минимальный авансовый платеж составляет 10% от стоимости товара. Подать заявку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.