Разделы

Бизнес Кадры
|

Денис Похазников назначен операционным директором travel-направления МТС

МТС объявляет о назначении Дениса Похазникова операционным директором travel-направления, которое предоставляет услуги онлайн-бронирования отелей. Назначение призвано усилить управленческую команду в условиях изменения стратегии travel-направления МТС в сторону B2B. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Денис Похазников в должности операционного директора будет курировать финансовый менеджмент, отвечать за совершенствование бизнес-процессов, повышение операционной эффективности и фокусирование ресурсов на реализации новой стратегии. В рамках нее компания сосредотачивается на активном развитии B2B-сегмента бизнеса, в первую очередь Traveltech-платформы Bronevik.com.

Денис Похазников обладает опытом в сфере корпоративных финансов, более чем 20-летней практикой в международных консалтинговых компаниях (Deloitte, KPMG, PwC, EY). Он много лет управлял командами оценки активов для сделок M&A, анализа финансовой отчетности и отраслевого регулирования для крупнейших российских и международных компаний. В 2016-2021 гг. Денис Похазников возглавлял практику по работе с транспортной отраслью Deloitte в России и странах СНГ, затем стал заместителем финансового директора «Яндекс Такси». С 2022 г. он — финансовый директор «Яндекс Такси», где отвечал за принятие всех финансовых решений в составе основной управленческой команды, разработку бизнес-стратегии и интеграцию зарубежных активов.

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64
Цифровизация

«В условиях новой стратегии travel-направление экосистемы МТС продолжает усиливать свою управленческую команду. Я рад представить Дениса Похазникова, который займет должность операционного директора. В этой роли перед ним будут стоять крайне амбициозные задачи, среди которых повышение эффективности travel-направления, поиск новых возможностей для роста бизнеса. Глубокая экспертиза Дениса в сфере корпоративных финансов, его обширный руководящий опыт, который был накоплен в “большой четверке” и крупнейших ИТ-компаниях, позволит вывести travel-бизнес МТС на качественно новую траекторию развития», – отметил генеральный директор travel-направления МТС Кирилл Тренин.

Bronevik.com является российским отельным консолидатором с базой более 100 тыс. объектов в России и странах ближнего зарубежья, которые продаются через 2500 каналов бронирования (туристические агрегаторы, туроператоры, сервисы делового туризма). Отельную базу сервис Bronevik.com предоставляет большинству крупных российских агрегаторов (ОТА), а также сервисам делового туризма, турагентствам и туроператорам. По итогам 2024 г. количество бронирований через платформу Bronevik.com выросло более чем на четверть. 57% заказов пришлось на брони, сделанные через различные ОТА, еще 43% заказов совершили агентства делового туризма и корпоративные клиенты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные»

Обзор: Онлайн-сервисы для ведения учета и сдачи отчетности 2025

Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

России больше не нужны программисты. Число вакансий для них стремительно пошли на спад впервые за три года

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD3: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит
Показать еще