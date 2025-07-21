Денис Похазников назначен операционным директором travel-направления МТС

МТС объявляет о назначении Дениса Похазникова операционным директором travel-направления, которое предоставляет услуги онлайн-бронирования отелей. Назначение призвано усилить управленческую команду в условиях изменения стратегии travel-направления МТС в сторону B2B. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Денис Похазников в должности операционного директора будет курировать финансовый менеджмент, отвечать за совершенствование бизнес-процессов, повышение операционной эффективности и фокусирование ресурсов на реализации новой стратегии. В рамках нее компания сосредотачивается на активном развитии B2B-сегмента бизнеса, в первую очередь Traveltech-платформы Bronevik.com.

Денис Похазников обладает опытом в сфере корпоративных финансов, более чем 20-летней практикой в международных консалтинговых компаниях (Deloitte, KPMG, PwC, EY). Он много лет управлял командами оценки активов для сделок M&A, анализа финансовой отчетности и отраслевого регулирования для крупнейших российских и международных компаний. В 2016-2021 гг. Денис Похазников возглавлял практику по работе с транспортной отраслью Deloitte в России и странах СНГ, затем стал заместителем финансового директора «Яндекс Такси». С 2022 г. он — финансовый директор «Яндекс Такси», где отвечал за принятие всех финансовых решений в составе основной управленческой команды, разработку бизнес-стратегии и интеграцию зарубежных активов.

«В условиях новой стратегии travel-направление экосистемы МТС продолжает усиливать свою управленческую команду. Я рад представить Дениса Похазникова, который займет должность операционного директора. В этой роли перед ним будут стоять крайне амбициозные задачи, среди которых повышение эффективности travel-направления, поиск новых возможностей для роста бизнеса. Глубокая экспертиза Дениса в сфере корпоративных финансов, его обширный руководящий опыт, который был накоплен в “большой четверке” и крупнейших ИТ-компаниях, позволит вывести travel-бизнес МТС на качественно новую траекторию развития», – отметил генеральный директор travel-направления МТС Кирилл Тренин.

Bronevik.com является российским отельным консолидатором с базой более 100 тыс. объектов в России и странах ближнего зарубежья, которые продаются через 2500 каналов бронирования (туристические агрегаторы, туроператоры, сервисы делового туризма). Отельную базу сервис Bronevik.com предоставляет большинству крупных российских агрегаторов (ОТА), а также сервисам делового туризма, турагентствам и туроператорам. По итогам 2024 г. количество бронирований через платформу Bronevik.com выросло более чем на четверть. 57% заказов пришлось на брони, сделанные через различные ОТА, еще 43% заказов совершили агентства делового туризма и корпоративные клиенты.