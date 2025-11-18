Bronevik.com расширяет базу: в сервисе появились отели дальнего зарубежья

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, начала сотрудничество с отелями в странах дальнего зарубежья. На первом этапе в базу сервиса включены объекты размещения в Объединенных Арабских Эмиратах. В ближайшие месяцы к ним добавятся отели в Омане и Таиланде — всего более 1000 зарубежных объектов. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

В базе Bronevik.com насчитывается свыше 100 тыс. объектов размещения в России, странах СНГ и ближнего зарубежья. Платформа предоставляет отельный инвентарь крупнейшим российским туристическим агрегаторам, сервисам делового туризма, турагентствам и туроператорам. С появлением в базе Bronevik.com зарубежных объектов партнеры сервиса смогут предлагать своим клиентам дополнительные возможности для организации деловых поездок, мероприятий, пакетных туров и самостоятельных путешествий.

Расчеты за бронирование зарубежных отелей на Bronevik.com осуществляются в рублях, что делает работу с сервисом удобной и выгодной для российских туристических сервисов и агентств.

«Со стороны наших клиентов давно существовал запрос на доступ к международному отельному контенту, и мы рады предложить им новые возможности. Мы начали с самых популярных направлений, где велик спрос не только на пакетные туры, но и на деловые поездки и индивидуальное бронирование. В 2026 году мы планируем масштабировать международное предложение, сохраняя конкурентные цены за счет прямой и прозрачной цепочки дистрибуции», — отметил Кирилл Тренин, генеральный директор Bronevik.com.