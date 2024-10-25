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Bronevik.com: почти половина россиян платят за проживание детей в отелях по взрослому тарифу

Только 17% россиян смогли воспользоваться бесплатным размещением детей в туристическом жилье в своей последней поездке по стране, показал опрос платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel). А 45% респондентов рассказали, что оплатили проживание детей по взрослому тарифу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как показал опрос, даже за малышей до трех лет заплатили по полному тарифу 27% путешественников, а за подростков 13-17 лет – уже 61% родителей. По 19% респондентов оплачивали размещение ребенка по детскому и семейному тарифам.

Тем не менее, по данным опроса Bronevik.com, россияне в целом удовлетворены ценами на проживание детей в путешествиях. Почти каждый второй опрошенный (44%) признал тарифы приемлемыми, 36% назвали их отличными или хорошими, но 21% сочли высокими и очень высокими.

65% россиян готовы выбрать более дорогое жилье, планируя поездку с ребенком. При этом чаще всего на дополнительные траты готовы родители детей младшего возраста. Так, среди путешественников с малышами до трех лет, которые останавливались в отелях, 20% предпочли объекты с пятью звездами, в то время как родители детей 3-17 лет выбирали «пятерки» только в 8% случаев.

В ходе опроса выяснилось, что только четверть туристов пользовались дополнительными услугами и удобствами для детей (помимо питания) в туристическом жилье. Самые популярные среди них: игровая комната или площадка, детский бассейн и мастер-классы для детей.

Большая часть респондентов (86%) сочли достаточным спектр услуг и удобств для детей, доступных в туристическом жилье. Из тех, кому услуг не хватило, 74% сообщили, что готовы воспользоваться ими платно.

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Среди недостающих услуг чаще всего упоминали развлечения (игровые площадки и комнаты, анимацию, игрушки), полноценное спальное место для ребенка, специальные удобства в номере (горшок, подставка для ног, ванночка и др.) и детское меню в ресторане. Также встречались жалобы на полное отсутствие детской инфраструктуры и равнодушное отношение к маленьким гостям.

Половина (51%) путешественников с детьми посещали рестораны и кафе в тех отелях, в которых проживали. 84% из них сообщили, что всегда могли найти в меню блюда для своих детей, 13% рассказали, что подходящее для детей питание подобрать было трудно, а 4% пожаловались, что еда совсем не подходила для детей.

В целом россиянам нравится качество сервиса, услуг и удобств для детей в российском туристическом жилье – 76% опрошенных сообщили, что удовлетворены им, и только 4% заявили, что остались недовольны.

В опросе приняли участие 1245 россиян в возрасте от 18 лет, совершившие за последние 12 месяцев поездки по России с детьми с бронированием объектов коллективного размещения.

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