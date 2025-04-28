Bronevik.com: спрос на отдых в Московской области на майских праздниках вырос на 70%

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья на период майских праздников. Выяснилось, что в Московской области количество заказов увеличилось более чем на две трети, а самыми популярным городом для туристических поездок в регионе стала Коломна. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Спрос на туристическое жилье в этом году простимулировало продление праздников за счет переноса выходного дня с 23 февраля на восьмое мая. Отели и другие объекты размещения на майские каникулы бронировали более чем за месяц – средняя глубина бронирования достигает 37 дней.

Самым популярным городом для путешествий в Подмосковье, как и в прошлом году, стала Коломна – в ней совершено 13% от всех бронирований в регионе. Коломна в любой сезон привлекает туристов сочетанием историко-культурного наследия и развитой туристической инфраструктуры, а в начале мая гостей города ждут различные развлекательные мероприятия и праздничная программа ко Дню Победы.

На втором месте по количеству заказов Сергиев Посад, в котором сделано 9% от всех бронирований туристического жилья в Московской области. Это еще одно популярное направление для путешествий по региону благодаря знаменитой на всю Россию Троице-Сергиевой Лавре. Город также привлекает туристов живописной природой и разнообразием музеев и уникальных ремесленных мастерских. На третьем месте по интересу туристов – город Пересвет с долей 4%. Здесь доступны экскурсии к объектам космической тематики, связанным с историей наукограда, а также есть возможность сочетать познавательный досуг и отдых на природе.

Средний чек за бронирование туристического жилья в Московской области на период майских праздников за год вырос 6% до семи тыс. рублей за ночь. Средняя продолжительность бронирования составила два дня. Чаще всего для поездок в Подмосковье туристы выбирают отели и мини-отели (64% от всех бронирований в области). Также популярны апартаменты, в них сделаны 11% от всех заказов. 6% путешественников предпочитают гостевые дома.