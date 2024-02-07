Куда поехать кировчанам в феврале 2024 г.: МТС Travel составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха

Сервисы бронирования МТС Travel и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в феврале и отобрали 10 направлений, которые подойдут для короткой поездки на выходные или полноценного отпуска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com, средняя цена на объекты размещения по России в феврале 2024 г. составляет 5800 руб. в сутки для двоих. Отличную возможность для путешествия в этом месяце создают длинные выходные с 23 по 25 февраля. В течение них можно отправиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников.

Эксперты сервисов проанализировали цены в двадцати наиболее популярных городах по количеству бронирований и составили рейтинг из десяти направлений с самым бюджетным жильем. Лидером данного списка стал Калининград – в феврале 2024 г. там можно забронировать отель, апартаменты или другой вариант размещения в среднем за 4300 руб. в сутки на двоих. Почти за такую же цену (4400 руб.) сейчас можно забронировать отели в Екатеринбурге. Тройку бюджетных лидеров замыкают Тула и Самара, где средний ценник на размещение составляет 4500 руб. в сутки для пары человек. Зимнее время отлично подойдет для посещения музеев, знакомства с местной кухней. Культурный досуг можно разбавить традиционными зимними активностями: во всех перечисленных городах достаточно комфортные, при этом по-настоящему зимние погодные условия, которые подойдут для прогулок, катания на коньках и т.д.

топ-10 бюджетных направлений внутри России для отдыха в феврале 2024 г.: Калининград – 4300 руб., Екатеринбург – 4400 руб., Тула – 4500 руб., Самара – 4500 руб., Санкт-Петербург – 4700 руб., Ярославль – 4800 руб., Адлер – 5100 руб., Новосибирск – 5300 руб., Иркутск – 5500 руб., Казань – 5600 руб.

Относительно недорого (ниже, чем в среднем по России) стоит размещение в Санкт-Петербурге – средний ценник составляет 4700 руб. в сутки на двоих, в Адлере – 5100 руб. в сутки. Февраль считается лучшим сезоном для байкальского льда, поездку к озеру через Иркутск можно также организовать в рамках небольшого бюджета – проживание в городе в среднем стоит 5500 рублей в сутки.

В исследовании учитывались данные по 20 городам России с наибольшим числом бронирований. Были проанализированы публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции. Статистика по текущим ценам приведена на 1 февраля 2024 г.

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МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.