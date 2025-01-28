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Аналитика Bronevik.com: за год количество командировок в России выросло на треть

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения для командированных сотрудников в 2024 г. Исследование показало, что россияне совершили на 30% больше деловых путешествий по стране, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Средний чек за проживание в командировках за год вырос на 17% до – до 5000 руб. за ночь. Таким образом, жилье для деловых поездок дорожало несколько медленнее, чем для туристических (+20% год к году). Отели для командировок бронировали в среднем за девять дней до заезда, средняя продолжительность проживания составила два-три дня.

По итогам года топ городов-лидеров по количеству деловых бронирований не изменился: больше всего бизнес-туристов посетили Москву (14% от всех заказов), Санкт-Петербург (7%) и Екатеринбург (2%). А лидером по приросту командированных гостей стал Новый Уренгой, где бизнес-бронирования удвоились (+104%). Также заметно увеличилось количество командировок в Магнитогорск (+60%) и Москву (+56%).

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Топ-10 городов по приросту бронирований туристического жилья для командировок в 2024 году (год к году)

Более трети (36%) всех заказов для командировок были совершены с захватом выходных. Количество таких bleisure-путешествий (деловых поездок, совмещающих рабочие задачи и мини-отпуск) за год выросло на 34%. Средняя стоимость бронирования для них вдвое выше, чем для сугубо деловых поездок – 19100 против 8900 руб.

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Чаще всего деловые путешественники останавливались в отелях и мини-отелях (87% от всех бизнес-бронирований). При этом активнее всего рос интерес командированных гостей к размещению в апартаментах (+90% бронирований), хостелах (+82%) и апарт-отелях (+74%).

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Где чаще всего останавливались командированные в 2024 году

«В прошлом году мы наблюдали некоторое перераспределение спроса бизнес-туристов в пользу бюджетного жилья. Об этом свидетельствует опережающий рост корпоративных бронирований в апартаментах и хостелах, хотя отели 3-5 звезд все еще остаются основным типом размещения для командированных. Очевидно, изменение корпоративных лимитов на командировки уже не всегда успевает за ростом цен. Поэтому сейчас для владельцев посуточной недвижимости и других «нетрадиционных» для делового туризма объектов хороший момент, чтобы завоевать лояльность бизнес-аудитории, которая не только стабильно платит, но и помогает поддерживать загрузку в периоды межсезонья», – сказала исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

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