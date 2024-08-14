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В экстранете Bronevik.com теперь можно сравнивать продажи своего отеля с конкурентами

Отели-партнеры платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel) смогут сравнить свои продажи с ближайшими конкурентами. Новый разрез аналитики появился в бесплатном инструменте бенчмаркинга «Конкурентный анализ» в личных кабинетах Bronevik.com. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для расчета метрик используются обезличенные данные продаж на Bronevik.com. Сравнение производится по следующим параметрам:

1. «Ночи» – среднее количество проданных конкурентами номероночей за выбранный период в сравнении с динамикой продаж собственного объекта.

2. «Бронирования в разрезе по сегментам» – отображает распределение бронирований по сегментам B2B, B2C и отдельно через сервис МТС Travel, что позволяет сравнивать доли частных и корпоративных клиентов и искать точки роста продаж.

3. «Процент отмен» – сравнивает среднюю долю отмененных бронирований объекта с показателями конкурентной группы.

4. «Длительность проживания» – демонстрирует распределение бронирований по продолжительности проживания: 1 день, 2-3 дня, 4-7 дней, 8-14 дней, 15-31 дней, более 31 дня. По каждому сегменту можно посмотреть среднее количество бронирований за выбранный период.

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Данные по новым метрикам в отчете «Конкурентный анализ» можно анализировать с детализацией за период от одного дня до года.

Подборку конкурентов, похожих по типу размещения, звездности и размеру номерного фонда, формируют алгоритмы Bronevik.com. Автоматически собранную конкурентную группу отельеры могут самостоятельно корректировать в разделе «Аналитика» один раз в месяц.

В отчете «Конкурентный анализ» также доступно сравнение с конкурентами еще по четырем метрикам: минимальная открытая стоимость, количество открытых тарифов, наличие специального тарифа MTC Travel и рейтинг по оценкам гостей.

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