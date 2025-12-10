Аналитика Bronevik.com: рост стоимости бронирования туристического жилья в 2025 году замедлился до 5%

Платформа Bronevik.com проанализировала бронирования туристического жилья в России за 2025 г. Исследование показало замедление темпов роста цен: средний чек за ночь увеличился на 5% и достиг 5,3 тыс. руб., тогда как годом ранее прирост составил 16%. Такая динамика отражает общий тренд – рост турпотока замедляется, а россияне становятся более чувствительными к стоимости услуг. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Стоимость бронирования для деловых туристов росла несколько быстрее, чем для самостоятельных путешественников. Так, средний чек в заказах для командировок увеличился на 6% до 5,4 тыс. руб. за ночь, в то время как самостоятельные туристы платили в среднем на 4% больше, чем годом ранее (5,3 тыс. руб. за ночь). Это может быть связано с особенностями корпоративной политики по организации деловых поездок: компании чаще выбирают более качественные объекты с определенным уровнем сервиса, что формирует более высокий средний чек.

Среди регионов России в 2025 г. по стоимости бронирования лидируют Алтай (средний чек за ночь – 7,2 тыс. руб.), Калининградская область (6,9 тыс. руб.), Карачаево-Черкессия (6,8 тыс. руб.) и Камчатский край (6.4 тыс. руб.). Это во многом связано с растущим спросом на отдых в уникальных природных локациях и экологический туризм. Калининград традиционно привлекает путешественников своей исторической и культурной идентичностью, уникальной локальной кухней и особой «европейской» атмосферой.

Доступнее всего в 2025 г. было бронирование туристического жилья в Орловской, Брянской и Астраханской областях – около 3,7 тыс. руб. за ночь. В этих регионах высока доля бюджетных объектов размещения, а спрос остается умеренным, что способствует сохранению невысокой стоимости.

Среди типов туристического жилья в топе подорожания санатории (+21%, средний чек за ночь – 9,2 тыс. руб.) и загородные отели (+17%, 9,7 тыс. руб.), что отражает тренд на оздоровительные форматы и загородный отдых. Меньше всего подорожание затронуло апарт-отели (+2%, 5,9 тыс. руб. за ночь), и глэмпинги (+4%, 10,2 тыс. руб.): эти категории активно дорожали в прошлом году и сейчас вошли в период стабилизации цен.

Отдельно были проанализированы средние чеки в стандартных номерах отелей разных категорий. Больше всего за год подорожали объекты категорий три звезды (+10%, средний чек за ночь 5,1 тыс. руб.) и одна–две звезды (+9%, 3,5 тыс. руб.). Четырехзвездочные отели прибавили в цене 7% (7,9 тыс. руб. за ночь). Средний чек в «пятерках» остался на прошлогоднем уровне – 16,6 тыс. руб. за ночь.

«После активного роста цен в 2023–2024 гг. сегодня мы наблюдаем некоторую стабилизацию, – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com. – Но важно учитывать, что в наступающем году на отрасль будут дополнительно влиять новые правила классификации и изменения в налогообложении. Поэтому отельерам важно не просто запланировать повышение тарифов, но и просчитать баланс между рентабельностью, операционной устойчивостью и конкурентоспособностью предложения».

Методика

Проанализированы бронирования всех видов туристического жилья за период 1.01.2025 – 31.12.2025, включая завершенные и запланированные до конца года, в сравнении с аналогичными показателями 2024 г.