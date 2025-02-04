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МТС: за год количество командировок в Нижний Новгород кратно увеличилось

Эксперты МТС с помощью платформы Bronevik.com проанализировали бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения для командированных сотрудников в 2024 г. Нижний Новгород продемонстрировал заметный прирост числа деловых путешественников, войдя в топ-5 российских городов по этому показателю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидером по приросту количества командированных гостей стал Новый Уренгой, где число бизнес-бронирований удвоилось (+104%). Значительно увеличились также деловые поездки в Магнитогорск (+60%), Москву (+56%), Нижний Новгород (+52%) и Сахалин (+49%).

За год средний чек за проживание в командировках увеличился на 17%. Отели для командировок обычно бронировались за девять дней до заезда, а среднее время проживания составляло от двух до трех дней. Более трети (36%) всех заказов для командировок были совершены с захватом выходных. Количество таких bleisure-путешествий (деловых поездок, совмещающих рабочие задачи и мини-отпуск) за год выросло на 34%.

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Чаще всего деловые путешественники останавливались в отелях и мини-отелях (87% от всех бизнес-бронирований). При этом активнее всего рос интерес командированных гостей к размещению в апартаментах (+90% бронирований), хостелах (+82%) и апарт-отелях (+74%).

«В прошлом году мы наблюдали некоторое перераспределение спроса бизнес-туристов в пользу бюджетного жилья. Об этом свидетельствует опережающий рост корпоративных бронирований в апартаментах и хостелах, хотя отели 3-5 звезд все еще остаются основным типом размещения для командированных. Очевидно, изменение корпоративных лимитов на командировки уже не всегда успевает за ростом цен. Поэтому сейчас для владельцев посуточной недвижимости и других «нетрадиционных» для делового туризма объектов хороший момент, чтобы завоевать лояльность бизнес-аудитории, которая не только стабильно платит, но и помогает поддерживать загрузку в периоды межсезонья», – сказала исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

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