Треть студентов-айтишников рассчитывает на зарплату до 70 тыс. руб. в первый год работы

АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», ИТ-компания Bnovo и платформа инновационных соревнований BRAIM провели совместный опрос среди студентов вузов и колледжей, которые проходят обучение по ИТ-специальностям с целью составить объективное представление о том, на какую зарплату претендуют будущие айтишники, какое вознаграждение уже сейчас получают молодые специалисты, совмещающие учебу и работу и когда, по их прогнозам, половину работы программиста можно будет доверить искусственному интеллекту. Об этом CNews сообщили представители Bnovo.

В анонимном опросе приняли участие 700 респондентов. 71% опрошенных проходит обучение на бюджетном отделении, 29% обучаются платно. 52% являются учащимися колледжа либо техникума, 48% — студенты высших учебных заведений.

Более половины опрошенных студентов (56%) на сегодняшний день не совмещают получение образование по ИТ-специальности с работой или стажировкой. Менее половины (44%) совмещает учебу с работой или стажировкой: среди тех, кто работает или стажируется ответы распределились практически в равных долях.

Треть тех, кто совмещает работу и учебу, на текущей позиции получает менее 30 тыс. руб. (35%). 22% опрошенных отметили, что зарабатывает от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., немногим меньше (20%) выбрали вариант от 50 тыс. руб. до 70 тыс. руб.. Еще 16% получают от 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб.. 2% молодых специалистов получают от 130 тыс. руб.

Эти суммы сопоставимы с теми, которые респонденты планируют получать в первый год работы. 36% целятся на заработную плату 50 тыс. руб. до 70 тыс. руб., четверть (25%) рассчитывает на сумму от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., 15% — от 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб.. Равное число респондентов (по 6%) выбрали минимальную и максимальную сумму, предложенную в вариантах ответа — менее 30 тыс. руб. и более 160 тыс. руб..

Практический каждый второй (47%) студент рассчитывает приступить к работе уже через один-два месяца после окончания обучения. Только 10% думают, что поиск работы займет у них более трех месяцев.

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Треть студентов (34%) планирует самостоятельно продолжать обучение после окончания текущего. На другом факультете своего учебного заведения или в магистратуре — 17% и 16% соответственно. Специализированным курсам отдадут предпочтение 12%, и столько же не планируют продолжать обучение.

Также студенты ответили на вопрос о том, можно ли будет доверить искусственному интеллекту более 50% работы программиста уровня middle. Половина (47%) считает, что большую часть работы продолжит делать человек. Четверть (24%) полагает, что это возможно, но до этого пройдет более 2 лет. Еще 15% утверждает, что можно будет в течение 2 лет и 12% — что можно уже сейчас.

Ранее аналитики выяснили, по каким критериями студенты ИТ-специальностей планируют выбирать работодателей: больше всего в будущей работе респондентов привлекает возможность удаленной работы или гибкий график — этот критерий выбрали 63% опрошенных, еще 59% отметили высокую заработную плату.