МТС: Пермь вошла в топ-5 городов по приросту количества туристических апартаментов

ПАО «МТС» с помощью платформы Bronevik.com и сервиса RealtyCalendar, провели совместное исследование туристической аренды апартаментов и квартир в России. Выяснилось, что за прошедший год в Перми на 64% увеличилось число апартаментов для туристов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом, за минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. Самый широкий выбор предлагают туристам Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Новосибирск. Но лидером по приросту объектов посуточной аренды стал Геленджик – за год в нем стало на 119% больше апартаментов, доступных для туристов. Очевидно, это связано с резко возросшим спросом на поездки в этот курортный город (+68% бронирований на это лето по состоянию на конец мая).

Топ-10 городов по приросту количества туристических апартаментов (данные за 12 месяцев по июнь 2024 г., динамика год к году): Геленджик +119%; Ростов-на-Дону +87%; Челябинск +69%; Тюмень +65%; Пермь +64%; Нижний Новгород +61%;

Краснодар +56%; Казань +55%; Калининград +53%; Владивосток+51%.

«Сегодня внутренний туризм набирает все большую популярность. Привычные всем гостиницы и отели зачастую бывают переполнены, особенно в туристический сезон, а строительство новых занимает немало времени. Здесь прекрасным вариантом становятся апартаменты, которые уже совсем не уступают в качестве классическим средствам размещения, а их выбор растет с каждым годом, в том числе и в Перми, это доказывает статистика. Если вы планируете деловую поездку или отпуск, наш сервис МТС Travel станет в этом хорошим помощником. Здесь можно не только быстро забронировать жилье, но и купить билеты на самолет, поезд или автобус», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Отдельно были проанализированы бронирования апартаментов и квартир для командировок. Пермь здесь вошла в топ-10 городов по количеству бронирований, обогнав Краснодар и Нижний Новгород. Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в Перми в заказах для командировок составил 3100 руб., а общая доля бронирований от всех заказов составила 2%.