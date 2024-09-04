Аналитика МТС: жители Хакасии стали чаще приезжать на «томатный» фестиваль в Минусинске

МТС с помощью геоаналитической платформы «Геоэффект» проанализировала посещаемость фестиваля «День минусинского помидора», прошедшего в Минусинске. Событие привлекло на 20% больше гостей из Хакасии, чем годом ранее, а самыми активными участниками фестиваля стали приверженцы здорового образа жизни в возрасте 35-44 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Big Data МТС, в 2024 г. большинство гостей фестиваля приезжали в Минусинск на пару часов, при этом самым активным по посещаемости временным промежутком стал период с 13 до 15 часов дня, когда на событии состоялось вручение автомобиля за самый крупный томат. Обладателем «Нивы» с прицепом и абсолютным томатным рекордсменом региона стал пенсионер Александр Терехов, представивший свой помидор-гигант весом 2,7 кг.

География мероприятия охватила многие регионы России — среди гостей фестиваля отметились жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Магадана и других городов страны. Большее количество приезжих на День минусинского помидора — путешественники из соседних сибирских регионов — Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, республик Тыва, Алтай и Хакасия. Фестиваль все популярнее среди жителей Хакасии — в этом году прирост гостей из республики по сравнению с прошлым составил порядка 20%. Мероприятие также привлекло иностранных туристов из Армении, Беларуси, Грузии, Марокко, Китая, Казахстана и Таджикистана.

52% от всего туропотока фестиваля составили женщины, а самой многочисленной возрастной группой оказались люди среднего возраста от 35 до 44 лет. При этом 58% от всей аудитории являются ЗОЖ-адептами — посещают фитнес-залы и покупают товары для здорового образа жизни в специализированных магазинах. Подобный анализ обезличенных данных с помощью геоаналитической платформы может использоваться при планировании программы развлекательных мероприятий для качественной проработки тематических активностей для разных групп посетителей.

«Мы видим, что все больше туристов ежегодно привлекает Минусинск — один из важнейших городов на юге региона с богатой историей. В прошлом году с помощью технологии обезличенных данных мы проанализировали туристические потоки в Минусинске во время празднования его 200-летия — тогда старинный купеческий город посетили не только гости со всей Сибири, но и туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. На знаменитый же «томатный праздник» — День помидора — в этом году приехало на 10% больше туристов, чем в прошлом, причем гостями события стали туристы со всей России — от Калининграда до Камчатки. Уверен, туристический потенциал этого удивительной локации на юге Сибири со временем раскроется еще больше», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Фестиваль связан с историей города: минусинцы выращивают помидоры на своих участках уже более 100 лет, в эту плодородную сибирскую местность плоды завезли ссыльные декабристы. С 2004 г. в Минусинске, ставшем негласной «томатной столицей» Красноярского края, проводится краевой праздник «День Минусинского помидора». В день фестиваля улицы Минусинска становятся большой концертной площадкой, где можно посетить выставки цветов, фруктов и овощей, сельскохозяйственные ярмарки и спортивные состязания, а также поучаствовать или стать зрителем в конкурсе на самый крупный выращенный помидор.