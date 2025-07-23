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МТС накрыла сетью LTE популярные озера и водохранилища Красноярского края

МТС сообщает о расширении покрытия сети в деревнях и селах, близ которых располагаются популярные среди жителей Красноярского края курортные зоны. Новое телеком-оборудование МТС появилось в селах Большое Озеро, Можарка, Николо-Петровка, Апано-Ключи и Огур, а также в поселках Озеро Учум и Кома. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Устойчивым покрытием сети мобильного интернета и голосовой связью МТС могут пользоваться не только местные жители, но и туристы, отдыхающие на пляжах Большого (также известного как Парного) и Святого озер, озера Учум, а также Тубинского и Красноярского водохранилищ. В окрестностях этих природных достопримечательностей расположено немало баз отдыха и «диких» стоянок, где можно остановиться с палатками, а поодаль от водоемов встречаются и исторические памятники — например, Учумская писаница времен железного века с петроглифами в виде фигур древних людей и животных.

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Цифровизация

МТС накрыла LTE-сетью еще одну популярную у отдыхающих на юге края локацию — Можарский водопад, расположенный в одноименном селе. Это рукотворный водный каскад, созданный на месте взорванной электростанции. С образовавшейся на этом месте пятиметровой плотины на землю обрушивается три бурлящих потока. Высокоскоростной интернет позволит жителям и гостям села Можарка делиться в интернете фотографиями красивой местной природы, строить в навигаторе маршруты для поездок и смотреть и скачивать видео на высоких скоростях, а также пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

«МТС продолжает реализовывать масштабную программу по обновлению сети в Красноярском крае. Мы стремимся обеспечить цифровой комфорт нашим абонентам как в отдаленных деревнях и селах на севере региона, так и в точках притяжения туристов в южном направлении. Только за 2025 г. мы улучшили качество связи в более 60 населенных пунктов, улучшения особенно заметны в Назаровском, Канском и Минусинском округах и их столицах. Впереди у нас планы по дальнейшему расширению покрытия сети по всему краю — на трассах, в малых городах и населенных пунктах», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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