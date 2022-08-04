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МТС выходит на рынок партнерств с региональными ШПД-операторами

МТС сообщила о развитии нового формата партнерств с региональными операторами по созданию и продвижению совместных конвергентных продуктов.

Не территориях – отдельных городах или регионах, – где у МТС нет собственной сети ШПД, компания в партнерстве с региональными операторами фиксированной связи выведет на рынок совместные конвергентные продукты, включающие в себя фиксированные и мобильные сервисы. Проект позволит МТС выйти с интересными пакетными услугами на рынок, где уже присутствуют качественные местные операторы, и вместе с ними предложить более востребованный продукт с несколькими цифровыми сервисами: фиксированным ШПД, мобильной связью, онлайн-кинотеатром Kion и/или IPTV.

Проект уже запущен в Красноярском крае с «Орион телеком», одним из лидеров локального рынка, в ближайшее время МТС планирует запустить конвергенты в Хакасии и Иркутской области. К концу 2022 г. МТС рассчитывает запустить такие пакеты в 15 регионах.

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«Мы заинтересованы в расширении рынка и предоставлении максимальному числу пользователей полномасштабных качественных цифровых услуг. И чтобы эти услуги быстрее дошли до абонентов, партнерства с региональными лидерами рынка – самый короткий путь. При этом это формат выгоден как потребителю, который получит полный комплекс цифровых услуг с ощутимым дисконтом к их набору у разных компаний, так и локальному оператору, который усилит позиции и сможет воспользоваться возможностями продвижения признанного сильнейшего российского бренда МТС, сохраняя полную самостоятельность бизнеса. В то же время МТС сможет выйти на новые территории с привлекательным продуктом, экономя на сооружении собственных сетей», – сказал коммерческий директор массового рынка МТС Юрий Нефедов.

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