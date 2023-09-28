На четверть быстрее: в пригороде Хабаровска выросла скорость мобильного интернета

На 25% выросла скорость мобильного интернета в семи населенных пунктах в ближайшем пригороде Хабаровска. Модернизация сетевой инфраструктуры позволила активировать новый высокочастотный слой LTE, который увеличивает скорость передачи данных. Улучшение ощутили жители сел Ракитное, Ильинка, Матвеевка, Тополево, Корсаково, Краснореченское и поселка Горького. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

По результатам замеров, проведенных аналитиками компании, мобильный интернет в зонах модернизации сети стал работать в среднем на 25% быстрее. Теперь жители пригорода могут с большим комфортом скачивать тяжелые файлы, смотреть потоковое видео и звонить с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и чистый звук.

В селах, помимо жилых домов, расположены школы, больницы и другие социально-культурные учреждения, сотрудники и посетители которых теперь также смогут использовать в своей работе интернет-технологии. Кроме того, вблизи сел много дачных участков хабаровчан, которые проводят входные дни на природе.

«Мы постоянно отслеживаем потребление мобильного трафика и нагрузку на нашу телеком-инфраструктуру. В пригороде Хабаровска проживают более 12 тыс. человек, среди которых большое количество наших пользователей, с каждым годом наращивающих активность в интернете. Рефарминг позволяет в короткие сроки настроить сеть под потребности абонентов, подключенных к сети 4G», – отметил директор «Мегафона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.