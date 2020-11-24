Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве

Международный сервис-провайдер Orange Business Services заключил соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве с платформой Amazon Web Services (AWS). Компании помогут бизнесу быстрее осуществить процесс цифровой трансформации, а также адаптироваться к изменениям рынка и новым потребностям пользователей за счет применения передовых облачных решений.

Orange и AWS совместно займутся разработкой продуктов и услуг в сфере модернизации и переноса инфраструктуры, дата-аналитики и информационной безопасности. Новые сервисы позволят клиентам быстрее и эффективнее переходить на облачные платформы. Также в рамках соглашения Orange создаст центр передовых компетенций на базе AWS. В нем масштабную интегрированную программу подготовки и сертификации пройдет более 3 тыс. сотрудников Orange Business Services, в том числе эксперты по облачным технологиям, кибербезопасности, работе с цифровыми системами и большими данными.

Предприятия получат доступ к универсальной системе «одного окна», которая позволит одновременно решать задачи клиентов Orange и AWS. Клиентам Orange не придется выстраивать сложную схему работы с несколькими поставщиками услуг — вместо этого они получат доступ к комплексной системе обслуживания, которая позволит им ускорить процесс цифровой трансформации и познакомиться с инновационными решениями в сфере облачных технологий на базе AWS.

В рамках стратегии пересмотра текущей операторской модели Orange инвестировала значительные средства в развитие навыков и разработку инструментов для работы с нативными облачными решениями. Компания предоставит клиентами широкий спектр гибких услуг по запросу, а также предлагает передовые инструменты для поддержания бизнес-устойчивости и оптимизации затрат.

Orange возьмет на себя задачи по стандартизации, масштабированию и оптимизации клиентской инфраструктуры на базе AWS. Это позволит ускорить внедрение инноваций, минимизировать риски и повысить производительность.

«Сотрудничество с AWS поможет в реализации нашей мультиоблачной стратегии – мы предоставляем наши сервисы вне зависимости от того, каких провайдеров облачных услуг использует наш клиент. И международная команда Orange Business Services, и команда компании в России, обладают всеми необходимыми компетенциями для интеграции, контроля и обеспечения информационной безопасности таких решений, в том числе с использованием наших центров компетенций и центров мониторинга киберугроз, один из которых находится в России», — сказал старший вице-президент Ричард ван Вагенинген, отвечающий за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка).

Кристоп Жерве (Christope Gervais), технический директор маркетплейса векселей NowCP и клиент Orange Business Services, отметил: «Благодаря экспертизе Orange Business Services в сфере облачных технологий NowCP потребовалось менее трех месяцев, чтобы перенести цифровые трейдинговые сервисы на платформу AWS. Сегодня наша главная задача — это бесперебойная работа и непрерывное развитие, несмотря на сокращение штата и ресурсов. В то же время мы стремимся предоставлять клиентам самые инновационные продукты и услуги в сфере трейдинга. В первую очередь, это эффективные трейдинговые операции в защищенной среде, которые проводятся в соответствии с жесткими нормами регулирования. Теперь благодаря Orange Business Services и AWS компания NowCP сможет больше сфокусироваться на бизнес-задачах. Orange Business Services обладает большим опытом и экспертизой во внедрении DevSecOps-подхода, а AWS не имеет аналогов на рынке облачных экосистем. Первые результаты уже впечатляют: используя интегрированные сервисы, мы сократили затраты на поддержание инфраструктуры на 30%, ускорив при этом запуск новых продуктов и функций».

«Нас воодушевляют новые бизнес-возможности, которые открываются перед нами и нашими клиентами благодаря новому сотрудничеству. Соглашение с AWS позволит нам соединить нашу экспертизу и аккумулировать усилия, чтобы помочь клиентам быстро и без дополнительных усилий перейти на облачные платформы. Клиенты ценят высокий уровень сервиса в сочетании с кастомизацией, а также наше глобальное видение, подкрепленное пониманием локальной специфики», — сказал Стефан Канис (Stefan Kanis), старший вице-президент подразделения облачных вычислений Orange Business Services.

«Мы рады поддержать инициативу компании Orange Business Services, которая позволяет клиентам независимо от их географического положения и отрасли осуществить модернизацию и перейти на облачную платформу AWS», — отметил Дуг Йем (Doug Yeum), директор по международному сотрудничеству в Amazon Web Services.