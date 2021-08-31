Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак

Международный сервис-провайдер Orange Business Services усовершенствовал российский сегмент комплексной системы защиты от DDoS, увеличив мощность сервиса по отражению сложных атак на уровне приложений с 10 до 25 Гбит/с. Также создан новый резервный узел на точке обмена трафиком MМТС-9.

Российская сеть Orange Business Services — часть глобальной многоуровневой комплексной системы защиты от DDoS, которая может отражать атаки мощностью до 5 ТБ/с. Услуга предоставляется под маркой Internet Umbrella, в России ее пользователями являются несколько десятков компаний, в основном финансовые организации.

Увеличение мощностей московского центра очистки трафика с 10 Гбит/с до 25 Гбит/с с использованием виртуальной распределенной архитектуры позволит более эффективно перераспределять лицензированную полосу фильтрации между серверами очистки. В случае необходимости трафик будет перенаправлен в глобальный центр очистки во Франкфурте-на-Майне, а уже после возвращен в Россию. Кроме того, принцип распределенной фильтрации позволяет расширить лицензируемую полосу очистки и вынести локальные сервера в регионы. Специалисты Orange Business Services изучают возможность организации локальных мощностей для защиты от DDoS-атак в крупных региональных центрах России.

«Сервис защиты от DDoS-атак для крупных компаний стал частью обязательного ИБ-набора, так как любой простой чреват многомиллионными убытками. Мы планово усовершенствовали сервис Internet Umbrella: дополнительно к уже существующему узлу в IXcellerate организовали резервный в MМТС-9, установили более мощное серверное оборудование, соответствующее новым параметрам комплексной системы защиты от DDoS», — сказала операционный директор Orange Business Services в России и СНГ Ольга Баранова.

По данным Orange Business Services, из-за пандемии растет не только мощность DDoS-атак на российские предприятия, но и их количество. Так, в 2020 г. инциденты происходили на 86% чаще, чем годом ранее. При этом в первом полугодии 2021 г. было совершено на 23% больше атак, чем за весь 2019 г. Мощность самого масштабного инцидента на российские ресурсы, по данным NetScout, в 2020 г. достигла 448 Гбит/с.