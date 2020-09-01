Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию

Orange Business Services совместно с De Beers Marine South Africa, подразделением крупнейшего в мире поставщика алмазов De Beers, установили и протестировали специализированное IoT-решение, формирующее геозоны для контроля безопасной дистанции между рабочими и тяжелой техникой, применяемой при добыче алмазов в море. Новое решение было успешно внедрено на крупнейшем в мире алмазодобывающем судне MV Mafuta. Оно принадлежит компании Debmarine Namibia и работает в 150 км от побережья Намибии.

Сотрудники на алмазодобывающих судах находятся в непосредственной близости от опасных механизмов, именно поэтому соблюдение самых высоких стандартов промышленной безопасности являются приоритетом для De Beers. IoT-решение от Orange разработано как раз в рамках применяемой De Beers концепцией нулевого травматизма.

Для оптимального расположения антенн, определяющих границы геозон на судне, Orange Business Services изучили чертежи Mafuta из AutoCAD и провели обследование непосредственно на борту. Десяти членам экипажа были предоставлены наручные датчики. Если кто-то из членов экипажа пересекал границы геозоны, датчик это фиксировал и на мостик подавался сигнал тревоги.

De Beers Group Technology SA, R&D подразделение De Beers Group изучает дополнительные возможности разработанной технологии. Одна из них — подключение датчиков на горнодобывающем оборудовании через систему управления SCADA (диспетчерский контроль и сбор данных) и ПЛК (программируемые логические контроллеры), чтобы обеспечить автоматическое отключение опасного оборудования в случае нарушения геозоны рабочими.

Герхардус Терон (Gerhardus Theron), управляющий судном MV Mafuta, сказал: «Компания Debmarine Namibia ставит перед собой очень четкую цель — придерживаться концепции «нулевой травматизм» при любой из наших работ. Мы постоянно ищем способы повысить уровень безопасности сотрудников, особенно в отношении тяжелой техники, используемой для добычи алмазов. Консультация и совместный семинар с командой Orange Business Services позволили выявить потенциал интернета вещей для обеспечения безопасности на борту судов. Мы оперативно перешли к фазе пилотного внедрения, которая подтвердила высокий потенциал этого инновационного подхода. Теперь мы можем встроить похожие решения в существующие процессы и процедуры обеспечения безопасности».

«IoT-решение, разработанное для De Beers — яркий пример совместной работы при создании инноваций с нашими клиентами. Пилотный проект по созданию геозон показал себя с лучшей стороны в очень сложных условиях работы с тяжелой техникой на плавучей алмазной шахте в море, с длительным воздействием вибрации и соленой воды. Следующий этап проекта будет направлен на усовершенствование интерфейса и расширение возможностей сбора данных. Этот этап предусматривает тестирование функции отключения оборудования в случае нарушения геозоны членом экипажа», — отметила Кейт Мэтьюз (Keith Matthews), региональный менеджер Orange Business Services в Южной Африке.