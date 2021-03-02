Orange Business Services перевела контакт-центр Kone в облака

Международный интернет-провайдер Orange Business Services перенес в облако инфраструктуру распределенного глобального контакт-центра компании Kone, производителя лифтов и эскалаторов. Это техническое решение позволит центрам обслуживания клиентов (ЦОК) Kone, в том числе в России, совершенствовать качество сервисов во всех регионах присутствия.

ЦОК — жизненно важный компонент системы обслуживания как конечных пользователей лифтового и эскалаторного оборудования, так и бизнес-партнеров Kone. Центры мониторят критически важные операции лифтов и эскалаторов, обрабатывают сервисные записи и технические данные.

Облачная инфраструктура контакт-центра позволит Kone оценить преимущества масштабируемости и гибкость многоканальных решений, воспользоваться интеллектуальной маршрутизацией вызовов и встроенными средствами безопасности. Облачный контакт-центр интегрирован с платформой удаленного мониторинга Kone и позволяет обрабатывать не только электронную почту и голосовые сообщения, но и сигналы тревоги от оборудования, установленного по всему миру.

«Orange Business Services перевел наш контакт-центр в облако и тем самым поддержал процесс цифровой трансформации Kone. Новая технологическая среда позволит и дальше совершенствовать качество обслуживания клиентов, а также открывает новые горизонты для дальнейшего внедрения инновационных решений в службе поддержки клиентов», — сказал директор по информационным технологиям Kone Антти Коскелин (Antti Koskelin).

В рамках проекта Orange Business Services, упростив и оптимизировав международную инфраструктуру контакт-центров, организовал пять глобальных хабов в разных регионах мира. Это позволило Kone отказаться от локальных решений и перейти на глобальную облачную инфраструктуру, которая объединила 35 площадок, расположенных на всех населенных континентах планеты.

«Мы гордимся тем, что именно нам Kone доверила модернизацию и обновление критически важного для бизнеса направления поддержки клиентов. Опыт и знание экспертов Orange Business Services в области облачных технологий позволят партнеру улучшить масштабируемость, оптимизировать затраты на ЦОК и открыть новые возможности для инноваций», — сказал старший вице-президент Orange Business Services в Европе Фабрис де Виндт (Fabrice de Windt).