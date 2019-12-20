Orange Business Services развернул умный офис для российского подразделения Linde Engineering

Международный сервис-провайдер Orange Business Services приступил к развертываю решения Smart Office в головном офисе компании Linde Engineering в России. Цифровизация части рабочих процессов повысит эффективность работы сотрудников и поможет создать максимально комфортные условия в офисе, считают в компании. Так, например, решение Orange позволяет оперативно направлять уведомления в ИТ-департамент, административный отдел, службы клининга и кейтеринга или другие отделы компании через размещенные в ключевых точках офиса планшетные ПК и QR-коды.

Команда Orange установила в новом офисе Linde Engineering в центре Самары все необходимое оборудование для рабочих мест, обеспечила территорию интернетом и телефонией, а также внедрила собственные разработки для умного офиса. Smart Office — это созданная Orange платформа с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

«Мы давно готовились к переезду в новый офис в историческом здании в центре города и с нетерпением ждали всех нововведений. Специалисты из Orange организовали прямую трансляцию мероприятия с помощью Cisco Webex для наших коллег, которые не смогли приехать на торжественное открытие офиса – так каждый мог почувствовать свою причастность вне зависимости от географического положения, – сказал Алексей Шмаков, Linde Engineering Rus. – Умные решения Orange позволяют нам эффективнее управлять рабочими процессами и тем самым экономить время сотрудников, которые могут полностью сосредоточиться на своих прямых задачах».

В рамках развертывания платформы Orange также установил планшетные ПК в зонах с кофе-машинами – так сотрудники могут оповещать сервисные службы о нехватке кофе, проблемах с техникой и других инцидентах. Внедренные решения позволяют бизнесу оптимизировать рабочие процессы в офисе: анализировать, вовремя обнаруживать и устранять проблемы с оборудованием, контролировать клининговую службу и другие отделы.

«Мы рады, что Linde Engineering выбрала наше решение для цифровизации своего офиса. В ближайшем будущем мы внедрим в офис компании умную систему инструктажа по HSE-стандарту, разместим дополнительные планшетные ПК в точках присутствия сотрудников и дополнительные экраны для транслирования корпоративных роликов», – отметил Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services в России и СНГ.