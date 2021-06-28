Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России

Международный сервис-провайдер Orange Business Services расширяет портфель услуг, запуская новые сервисы и услуги. Компания развернула интеллектуальную облачную платформу для запуска цифровых сервисов Next Generation Hub. На основе ее разворачиваются такие сервисы как SD-WAN, в планах — CDN и виртуальные файерволы.

На базе Next Generation Hub Orange Business Services запустил в России в 2020 году программно-определяемую распределенную сеть (SD-WAN). По данным экспертов сервис-провайдера, к концу 2023 года 60% компаний по всему миру переведут хотя бы часть своей сети на технологии SD-WAN.

В будущем планируется использовать Next Generation Hub для разворачивания дополнительных услуг: CDN (Content Delivery Network, доставка цифрового контента до потребителей) и виртуальных межсетевых экранов класса NGFW (Next Generation Firewall).

NGFW — пятое поколение устройств для защиты сети. Представляет собой интегрированные платформы сетевой безопасности, в которых традиционные брандмауэры сочетаются с другими сетевыми решениями для фильтрации трафика, такими как системы глубокого анализа трафика Deep Packet Inspection (DPI), система предотвращения вторжений (IPS).