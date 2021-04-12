Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях

Международный сервис-провайдер Orange Business Services добавил в линейку продуктов для российского рынка сервис промышленного позиционирования в режиме реального времени Orange Smart Track. Решение позволяет снижать риски возникновения ЧП, предотвращать производственный травматизм, повышать производительность труда и качество управления трудовыми ресурсами.

Сервис Orange Smart Track разработан в соответствии с основными принципами общественно-просветительской кампании «Здоровье Ответственность Труд», запущенной Минтруда России в конце 2020 г. в рамках подпрограммы «Безопасный труд» программы «Содействие занятости населения». Кампания направлена на повышение культуры безопасности в стране и будет способствовать введению новых подходов в области охраны труда.

Кроме того, в основу Orange Smart Track заложены базовые принципы глобальной программы по повышению безопасности на дорогах и производстве Vision Zero, разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО). Концепция «нулевого» травматизма предполагает недопущение ЧП на производстве за счет использования интеллектуальных технологий.

Сервис высокоточного позиционирования Orange Smart Track учитывает все потребности российских промышленных предприятий по охране труда, в том числе требования безопасности по показателям LTIFR (коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности). Решение определяет положение персонала, транспорта и груза с точностью до 30 см, визуализирует данные о нахождении и перемещении, собирает и обрабатывает достоверную информацию об инцидентах.

Позволяет контролировать, использует ли сотрудник средства индивидуальной защиты или специализированное оборудование; обнаруживает и подает сигнал, если человек упал или долгое время находится без движения. Функция контроля управления транспортным средством предоставляет доступ только для авторизованных пользователей, позволяет избежать столкновений специализированных транспортных средств друг с другом, грузом и персоналом.

Сервер с веб-интерфейсом для отслеживания объектов и построения отчетов может быть развернут как на стороне заказчика, так и в облаке Orange. Сам сервис промышленного позиционирования в режиме реального времени состоит из анкеров (базовых станций), радиометок для транспорта и сотрудников, выполненных в различных форм-факторах, а также платформенного ПО. Для обмена данными Orange Smart Track использует технологию сверхширокополосной связи (Ultra-Wide Band, UWB). Операторы и администраторы сервиса могут управлять им удаленно. Решение предоставляет персоналу возможность использования кнопки обратной экстренной связи (SOS).

Orange Smart Track легко адаптируется в ИТ-ландшафт предприятий, при необходимости быстро масштабируется. Может применяться как внутри промышленных помещений, так и вне зданий. Позволяет контролировать нахождение персонала в опасных зонах. Оборудование предназначено для эксплуатации в экстремальных условиях как при очень высоких (до +85), так и при очень низких температурах (до -40).