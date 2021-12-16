Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи

Международный сервис-провайдер Orange Business Services развернул новую систему телефонной связи (СТС) на базе Cisco для месторождения в Забайкальском крае, управляемого HighlandGold. Для проекта было проложено несколько сотен метров кабеля по горным выработкам, смонтирован современный узел связи в шахте, модернизирован парк телекоммуникационного оборудования на поверхности. Современная телефонная инфраструктура позволит HighlandGold продолжить трансформацию рудников в рамках проектов Индустрии 4.0.

Полиметаллическое месторождение «Ново-Широкинское» содержит промышленные объемы золота, серебра, свинца и цинка. Рудник расположен в удаленной труднодоступной местности Забайкальская края — в 350 км от столицы региона Читы. Месторождение находится в зоне разлома мощностью от 20 м до 300 м с вмещающими толщами вулканогенных и осадочных пород Верхнеюрского периода.

В рамках проекта Orange поставил необходимое оборудование, установил его и настроил программно-аппаратный комплекс Cisco Unified Communications Manager (CUCM) и разработал техническую документацию. Работы по доставке оборудования и прокладке кабеля проводились в экстремальных условиях — в период летних ливневых дождей и паводков в Забайкалье.

Развернутая современная СТС соответствует определенным Ростехнадзором правилам безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых в части обеспечения телефонной связью подземных горных выработок. Кроме того, в случае ЧП сотрудники рудника смогут оперативно связаться с экстренными службами.

«HighlandGold сотрудничает с Orange уже более 15 лет. Компания предоставляет услуги связи и выполняет инфраструктурные проекты как для головного офиса в Москве, так и на удаленных месторождениях. Они хорошо знают сетевую инфраструктуру наших месторождений, обладают международным опытом консалтинга по стратегии развития сети и инфраструктуры. Кроме того, у Orange большой опыт выполнения проектов по оказанию услуг связи на труднодоступных объектах в удаленных регионах. На таких площадках как подземные месторождения такие навыки и знания очень важны», — сказал начальник службы по ИТ и автоматике компании «Ново-Широкинский рудник» Владимир Белополов.

«Системы связи для таких объектов, как полиметаллические рудники, это, прежде всего, вопрос безопасности, поэтому для добывающих компаний при реализации таких проектов не может быть компромисса. На месторождении «Ново-Широкинское» мы построили современную СТС, на оборудовании ведущего мирового производителя. Решение соответствует самым высоким требованиям по надежности и отказоустойчивости, предъявляемым к подобного рода системам связи. HighlandGold наш давний партнер, и мы хорошо знаем, насколько серьезно ее руководство относится к вопросам безопасности», — сказал Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за работу в регионе IMEAR (Россия, Ближний Восток, Африка).