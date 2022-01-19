Orange вложится в европейские технологичные b2b-компании

Международный телеком-оператор и сервис-провайдер Orange и его управляющая компания Orange Digital Investment инвестируют в Move Capital I — инвестиционный фонд технологического развития независимой финансовой компании Kepler Cheuvreux Tech Growth. Move Capital I поддерживает европейские b2b-компании, специализирующиеся на высоких технологиях в таких направлениях, как интернет вещей, искусственный интеллект, анализ данных, кибербезопасность, облачные технологии и Индустрия 4.0.

Эти инвестиции стали важным шагом для Orange Business Services, международного b2b-подразделения группы Orange. Orange Business Services и Move Capital финансируют во французские и европейские технологические b2b-компании, помогая им расти и развиваться. Это также способствует поддержанию европейского технологического суверенитета.

В технологической экосистеме b2b-сектора происходят серьезные перемены, вызванные рядом событий: развертыванием сетей 5G, взрывным ростом объемов данных, увеличением количества подключенных объектов, миграцией сервисов и решений в облако. Кроме того, все эти экосистемы необходимо защищать с помощью решений кибербезопасности.

Для Orange Business Services эти перемены подчеркивают важность поддержки доверенными партнерами. Под влиянием цифровой экономики партнерская сеть трансформируется, стремясь использовать лучшие доступные на рынке технологии для удовлетворения потребностей инновационных компаний на протяжении всей цепочки создания ценности.

Сотрудничество с Move Capital I подтверждает намерение Orange Business Services участвовать в бизнесе ряда перспективных европейских технологических компаний и тем самым усилить свою инновационную стратегию.

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«Уверены, что инвестиции в Move Capital I помогут нам еще лучше понимать и предугадывать потребности клиентов, а также усилить инновационную составляющую наших предложений и свою экспертизу на динамично развивающемся рынке b2b-решений. Будучи международным сервис-провайдером, мы используем все возможности инноваций, чтобы поддерживать цифровую трансформацию компаний. Наши клиенты мирового уровня высоко ценят цифровой европейский подход в сегменте b2b, особенно с учетом растущей фрагментации цифровых экосистем», — сказал директор по стратегии Orange Business Services Лоран Годишо (Laurent Godicheau).

«Инвестиции в фонд принесут нам не только финансовые выгоды, но и тесное сотрудничество с командами Move Capital и Kepler Cheuvreux Invest. Мы рады, что можем содействовать Orange Business Services в реализации этой части их инновационной стратегии, активно развивая наше партнерство и обеспечивая синергию на новом уровне», — сказал заместитель генерального директора Orange Digital Investment Май де ла Рошфордьер (Maï de la Rochefordière).

«Мы ценим доверие, которое Orange оказал фонду Move Capital, став ключевым инвестором. Нас с Orange Business Services объединяет общее видение и стремление поддержать становление и рост французских и европейских технологических компаний. Это позволит нам и дальше развивать всю экосистему», — отметили Софи Сюрсок (Sophie Sursock) и Эрве Малоссена (Hervé Malausséna), соучредители Move Capital.