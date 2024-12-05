Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала

Пополнение в семействе Orange Pi 5

Семейство одноплатных мини-компьютеров Orange Pi 5, за разработкой которого стоит китайская Shenzhen Xunlong, пополнилось новой моделью Orange Pi 5 Ultra.

Новинка выполнена в форм-факторе легендарного компьютера Raspberry Pi и по своим габаритам примерно соответствует банковской карте (89х57 мм). Orange Pi 5 Ultra практически не отличается по своим характеристикам от модели, которая ранее считалась флагманом линейки – Orange Pi 5 Max.

Однако одно существенное отличие все же имеется: если последний оснащен сразу двумя портами вывода HDMI, то у новинки таковой лишь один, зато имеется входной порт HDMI, предназначенный для приема аудио- и видеосигнала из внешних источников и последующего хранения и/или обработки полученных данных. Данная особенность позволяет использовать одноплатник в качестве устройства захвата видео.

Shenzhen Xunlong Новый флагман семейства Orange Pi 5 – модель Ultra

Строго говоря, обе модели – и Max, и Ultra – могут быть использованы для захвата видеосигнала, поскольку имеют интерфейс для подключения камеры MIPI-CSI и универсальные порты USB. Тем не менее наличие входа HDMI 2.0 позволяет гораздо быстрее и проще организовать подключение к типовым источникам видеосигнала, отмечает Liliputing.

Новый флагман линейки

С учетом новинки Pi 5 Ultra семейство одноплатных компьютеров Orange Pi 5 включает пять устройств. Помимо уже упомянутых девайсов, это Pi 5 Pro, Pi 5 Plus и самый обычный Pi 5.

Всех представителей этого семейства объединяет используемый процессор, лежащий в основе однокристальной системы Rockchip RK3588(S), которая выпускается с 2021 г. Процессор располагает четырьмя ядрами ARM Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц и Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. SoC также несет графический чип ARM Mali-G610 MP4; ускоритель ИИ (нейронный процессор; NPU) производительностью 6 TOPS. Литерой S маркируются несколько урезанные версии RK3588, с поддержкой меньшего количества периферии. Именно такими вариантами чипа оборудованы более дешевые модели семейства – Pi 5 и Pi 5 Pro.

Модели Pi 5 Pro, Pi 5 Max и Pi 5 Ultra отличаются наличием более быстрой, энергоэффективной и современной оперативной памяти стандарта LPDDR5, тогда как младших представители семейства несут ОЗУ типа LPDDR4/4X.

Лучше, чем Raspberry Pi

Orange Pi 5 Ultra имеет ряд преимуществ и перед Raspberry Pi 5 – наиболее современным представителем линейки британских миниатюрных компьютеров, продажи которого начались на рынке осенью 2023 г.

Китайский продукт располагает поддержкой более высокопроизводительных коммуникационных интерфейсов – проводная сеть 2.5 GbE Ethernet (один порт) и беспроводная сеть Wi-Fi 6E, а также Bluetooth 5.3. Также как и модель Max, Orange Pi 5 Ultra допускает установку модулей расширения в слот M.2, например, NVMe SSD с поддержкой шины PCIe 3 (до четырех линий), чем RPI 5 похвастаться не может.

В свою очередь RPI 5 построен на базе более «слабого» во всех отношениях чипа Broadcom BCM2712, который включает четыре 64-битных процессорных ядра ARM Cortex-A76, с частотой до 2,4 ГГц. Как и в младшие модели Orange Pi 5, британская разработка имеет память LPDDR4. Владельцу доступны коммуникационные интерфейсы Bluetooth 5.0 (BLE) и Wi-Fi 2,4/5 ГГц. Кроме того, устройство имеет одну свободную линию PCIe 2.0, но без дополнительного адаптера, приобретаемого отдельно, подключить высокоскоростную периферию не выйдет.

Софтверная начинка

Все существующие представители линейки Orange Pi 5 – новая модель Ultra не исключение – способны работать под управлением одной из четырех операционных систем на выбор пользователя. Допустима установка операционных систем семейства Linux – Debian, Ubuntu; а также ОС на основе Android – «чистого» Android 12 или Android-версии фирменной Orange Pi OS.

Доступные конфигурации и цены

Orange Pi 5 Ultra в настоящее время предлагается в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти по цене $125 (около 13 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 декабря 2024 г.). Приобрести устройство можно на одной из популярных китайских розничных интернет-площадок.

16-гигабайтный вариант Orange Pi 5 Max обойдется в те же $125, однако разработчиками предусмотрена и конфигурация с 8 ГБ памяти на борту – за $95 (9,9 тыс. руб). Рекомендованная розничная цена, установленная для Raspberry Pi 5 с аналогичным размером ОЗУ, составляет $80 (8,3 тыс. руб).