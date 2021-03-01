«АМТ-груп» и Bently Nevada провели тестирование совместимости своих продуктов в области защиты промышленных сетей

«АМТ-груп» и Bently Nevada (входит в состав Baker Hughes) объявили об успешном завершении тестирования совместного применения системы однонаправленной передачи данных АМТ InfoDiode (АК InfoDiode rack module, АК InfoDiode Mini) с продуктом System 1 Evolution v20.2 в сетях передачи данных промышленных предприятий. Результаты тестирования продемонстрировали значительное повышение уровня технологической безопасности и эффективности использования систем предприятий при интеграции этих продуктов.

Более 20 лет флагманская программная платформа System 1 компании Bently Nevada является важнейшим инструментом управления активами, мониторинга работы оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли, электроэнергетики и промышленности, насчитывая более 10 тыс. активных пользователей по всему миру. System 1 широко используется для интерактивного контроля состояния и диагностики в реальном времени газовых, гидро- и паровых турбин, компрессоров, генераторов, двигателей, трансформаторов, котлов, промышленных обогревателей, насосов и различного вспомогательного оборудования.

По мере ужесточения стандартов кибербезопасности промышленные предприятия все чаще используют принцип сегментации сетей при построении сетевой архитектуры. Однако развертывание систем мониторинга в полностью изолированных технологических сегментах сетей может существенно ограничивать их функциональность, доступность и, как следствие, снижать эффективность предприятия в целом. Использование системы однонаправленной передачи данных АМТ InfoDiode позволяет решить задачу по обеспечению высочайшего уровня изоляции критичных информационных систем, при этом сохраняя возможность их взаимодействия со смежными информационными системами. Таким образом могут быть выстроены процессы непрерывного мониторинга работы оборудования в технологической сети из других сегментов, в том числе процессы реагирования на инциденты со стороны внутренних и внешних служб, и, при необходимости, производителей оборудования.

В последнее время все больше специалистов по кибербезопасности отмечают, что вектор кибератак смещается с финансового сектора на промышленный. Это приводит к тому, что появляется реальный риск для экологии, жизни и здоровья людей. «В этих условиях задача по обеспечению безопасности промышленных объектов становится все более актуальной, — сказал Владимир Леонов, технический директор «АМТ-груп». – Поэтому при разработке решений в области информационной безопасности мы уделяем большое внимание их интеграции с ключевыми информационными системами промышленных предприятий. Благодаря тесному взаимодействию с партнерами из Bently Nevada мы можем предложить промышленным компаниям совместное решение System 1 плюс InfoDiode, которое позволяет осуществлять интерактивный контроль состояния и диагностику промышленного оборудования и при этом существенно снижает риски, возникающие из-за несанкционированного воздействия на технологические процессы, протекающие в OT-сети».

«Наши клиенты все больше внимания уделяют вопросам кибербезопасности. Благодаря подтверждению совместимости System 1 Bently Nevada и InfoDiode мы можем предложить нашим клиентам не только лидирующее решение в области мониторинга и диагностики промышленного оборудования, но и надежный инструмент повышения уровня безопасности технологического сегмента сети. Это позволит предприятиям ускорить цифровую трансформацию и полноценно использовать все функциональные возможности System 1 при полном соответствии современным требованиям ИТ-безопасности», – сказал Михаил Дагаев, региональный директор Bently Nevada Россия, Турция, Каспий.