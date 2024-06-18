Unix-сисадминов в России стали ценить гораздо больше, чем пару лет назад. Зарплаты существенно выросли, требования почти не изменились

Опубликован рейтинг зарплат российских Unix-сисадминов в городах-миллионниках. За минувшие три года они стали получать в среднем на 30% больше, но при этом объем знаний и умений, который будут требовать от них работодатели, за эти годы изменений почти не претерпел. Зато изменился средний возраст Unix-специалиста – он «постарел» на три года.

Сколько платят за знание Unix

Российские системные администраторы, работающие с Unix-системами, за последние три года стали получать значительно больше денег за свои труды. Как сообщили CNews аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, зарплаты Unix-сисадминов резко выросли во всех крупнейших городах России.

На самую высокую зарплату в России Unix-администраторы, как и тремя годами ранее, могут рассчитывать в Москве 90-350 тыс. руб. в июне 2024 г. при средней 180 тыс. руб. против 70-250 тыс. руб. в марте 2021 г. при средней 130 тыс. руб.

Второе место в рейтинге – у Санкт-Петербурга с результатом 60-210 тыс. руб. в 2021 г. (средняя 110 тыс. руб.) и 80-290 тыс. руб. в 2024 г. (средняя 150 тыс. руб.). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург – 60-210 тыс. руб. (110 тыс. руб. средняя) три года назад и 75-285 тыс. руб. (средняя 150 тыс. руб.) сейчас.

DC Studio / FreePik Зарплаты Unix-специалистов растут, но рекорды по темпам роста все же не ставят

В марте 2021 г. Unix-администратор из Волгограда получал от 50 до 170 тыс. руб. в месяц в зависимости от опыта работы и багажа знаний и 90 тыс. в среднем. В июне 2024 г. диапазон зарплат в этом же городе варьируется уже от 65 до 250 тыс. руб., а средняя зарплата составляет 130 тыс. руб.

Волгоград регулярно попадает в тройку лидеров в списках городов-миллионников (в России их всего 16) по самому низкому уровню зарплат. Новый рейтинг SuperJob исключением не стал, но даже в Волгограде зарплаты системных администраторов Unix заметно выросли. Теперь они в среднем получают столько же, сколько московские три года назад.

Заработная плата системного администратора Unix в 2024 году

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная заработная плата, руб. в месяц I II III IV Москва 90000—120000 120000—130000 130000—230000 230000—350000 180000 Санкт-Петербург 80000—100000 100000—110000 110000—190000 190000—290000 150000 Волгоград 65000—85000 85000—95000 95000—165000 165000—250000 130000 Воронеж 65000—85000 85000—95000 95000—165000 165000—250000 130000 Екатеринбург 75000—100000 100000—105000 105000—190000 190000—285000 150000 Казань 70000—90000 90000—100000 100000—175000 175000—265000 135000 Краснодар 70000—95000 95000—100000 100000—180000 180000—275000 140000 Красноярск 70000—90000 90000—100000 100000—175000 175000—265000 135000 Нижний Новгород 70000—90000 90000—100000 100000—175000 175000—265000 135000 Новосибирск 70000—90000 90000—100000 100000—175000 175000—265000 135000 Омск 65000—85000 85000—95000 95000—165000 165000—250000 130000 Пермь 65000—85000 85000—90000 90000—165000 165000—250000 130000 Ростов-на-Дону 70000—95000 95000—100000 100000—180000 180000—275000 140000 Самара 70000—90000 90000—100000 100000—175000 175000—270000 140000 Уфа 60000—85000 85000—90000 90000—160000 160000—240000 125000 Челябинск 65000—85000 85000—95000 95000—165000 165000—250000 130000

Источник: SuperJob

Меньше волгоградских Unix-специалистов сейчас получают только их коллеги из Уфы. В марте 2021 г. диапазон зарплат был от 50 до 180 тыс. руб. при средней в 90 тыс. руб., в июне 2024 г. – от 60 до 240 тыс. руб. (средняя – 125 тыс. руб.).

Что нужно знать и уметь

В России многие ИТ-специалисты могут похвастаться быстрым ростом зарплат, но при этом и требований к ним со стороны работодателей становится все больше. Это отчетливо видно, к примеру, по системным администраторам, работающим с системами на Windows – в апреле 2024 г. CNews писал, что за три с половиной года они стали получать примерно на 25-45% больше, но и список требований к ним вырос в значительной степени. А PHP-программистам повезло еще меньше – их годовой рост зарплат (2023-2024 гг.) не перекрыл инфляцию, а требовать от них все равно стали больше.

Что касается администраторов Unix-систем, то список необходимых навыков для джунов и сеньоров за три года изменений не претерпел. Разве что при приеме на работу топового специалиста у него могут поинтересоваться о наличии у него навыков свободного общения на английском, но это лишь опция, а не обязательное условие заключения трудового договора.

Требования работодателей к системным администраторам Unix в 2024 году

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I Неполное высшее образование (ИТ/техническое); Знание Unix-/Linux-систем на уровне администратора; Базовые знания в области защиты информации; Знание принципов организации сетей и сетевых протоколов; Знание серверного и сетевого оборудования; Знание английского языка на уровне чтения технической документации II Знание сетевых протоколов TCP/IP, IPsec, DNS; Базовые навыки программирования (Shell/Bash/Awk/Perl/Python/PHP); Опыт администрирования Unix-/Linux-систем; Опыт построения VPN-сетей; Опыт работы системным администратором/помощником системного администратора Unix от 1 года III Высшее образование (ИТ/техническое); Наличие профессиональных сертификатов; Уверенные знания в области защиты информации; Знание основных типов сетевых атак и методов противодействия им; Навыки программирования сложных скриптов; Опыт администрирования веб-серверов; Опыт администрирования баз данных; Опыт поддержки облачной инфраструктуры; Опыт работы с системами резервного копирования; Опыт работы системным администратором Unix от 2 лет IV Опыт работы с высоконагруженными и отказоустойчивыми web- и mail-сервисами; Опыт работы с системами виртуализации; Опыт работы с системами распределенного мониторинга (Zabbix, Nagios, Icinga, Grafana, Prometheus); Опыт работы с сетевым оборудованием; Опыт администрирования серверного оборудования и серверного обеспечения в компаниях с численностью персонала от 500 человек; Опыт работы системным администратором Unix от 3 лет. Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне

Аналитики SuperJob делят всех Unix-администраторов на четыре категории по уровню знаний и зарплаты. Специалистам второй и третьей категорий теперь приходится знать больше, нежели три года назад, чтобы иметь возможность получать более высокую зарплату. К примеру, сейчас от них требуют, в частности, наличия профессиональных сертификатов и опыта построения VPN-сетей. При этом, как и раньше, работодатели видят в таких специалистах еще и безопасников – от них ждут расширенных познаний в информационной безопасности.

Системные администраторы стареют

За три года некоторые изменения претерпел и портрет среднестатистического специалиста, желающего устроиться на должность системного администратора Unix. Три года назад средний возраст таких соискателей составлял 37 лет, 99% были представителями мужского пола, 80% имели высшее образование, 28% были готовы к переезду, 32% являлись безработными на момент размещения резюме, а среднее время работы в предыдущей компании у них составляло пять лет.

К июню 2024 г. средний возраст соискателей повысился до 40 лет, а количество кандидатов на вакансию, окончивших вуз, сократилось до 70%. Профессия Unix-администратора по-прежнему остается мужской – лишь 2% соискателей являются представителями женского пола. На момент размещения резюме не имели работу 34% соискателей. Прочие параметры не изменились: 28% готовы к переезду, средний срок работы на последнем месте – пять лет.