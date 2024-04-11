У российских сисадминов выросли зарплаты. Но и требований стало больше
За три с половиной года зарплаты системных администраторов Windows в России выросли примерно на 25-45%. Но за возможность получать больше они расплачиваются более жесткими требованиями со стороны работодателей. Женщин в этой профессии почти нет.
Российские сисадмины растут в цене
Россияне, желающие работать системными администраторами, но планирующие иметь дело с не Linux, а лишь с Windows, стали получать значительно больше. За три с половиной года их зарплаты выросли на десятки тысяч рублей или в среднем на 25-45% в зависимости от города. Отныне, чтобы получать в среднем больше 100 тыс. руб., многим из них больше не требуется покидать свой населенный пункт, хотя это и касается лишь крупнейших российских городов.
Впрочем, подавляющее большинство сисадминов Windows и без того не проявляют ни малейшего интереса к смене места жительства. Согласно результатам исследования портала по поиску работы SuperJob, современный системный администратор Windows имеет следующий портрет – возраст 39 лет, средний срок работы на последнем месте 4,2 года. В 97% случаев это мужчины. У 61% сисадминов есть высшее образование, но лишь 25% из них готовы к переезду.
Работать системным администратором без знаний в Linux выгоднее всего в Москве. В этом городе даже не имеющие опыта работы специалисты могут получать 60-80 тыс. руб. Максимальная заплата достигла 300 тыс. руб., хотя осенью 2020 г., как сообщал CNews, она не превышала 170 тыс. руб.
Требуешь – соответствуй
Абсолютно все системные администраторы в России делятся на четыре категории по уровню знаний, умений и размерам зарплат. Начинающим специалистам в этой области недоступен максимальный оклад, но и требований к ним предъявляется совсем немного.
Чем выше категория, тем на большую зарплату сможет рассчитывать сисадмин. Притом размер зарплаты может варьироваться и внутри одной категории, хотя и сравнительно незначительно.
Заметим, что начинающий сисадмин может не иметь высшего ИТ- или технического образования, да и опыт работы ему не требуется, то есть нему предъявляются лишь базовые требования. Чтобы перейти во вторую категорию и рассчитывать на более высокую зарплату, высшее профильное образование получать все еще не нужно, но объем знаний потребуется увеличить, а также уже необходим опыт работы по специальности хотя бы от одного года.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|I
|среднее профессиональное/неполное высшее образование (ИТ/техническое); знание Windows (нескольких версий) на уровне администратора; знание систем резервного копирования данных; знание английского языка на уровне чтения технической документации; хорошее знание компьютерных комплектующих, периферийного оборудования
|II
|знание DNS, DHCP, SMTP, VLAN, VPN, Ipsec; навыки обслуживания сетевых протоколов TCP/IP; навыки администрирования локальной сети; навыки настройки и администрирования систем антивирусной защиты; опыт работы системным администратором/специалистом технической поддержки от 1 года
|III
|высшее образование (ИТ/техническое); знание принципов построения и функционирования современных вычислительных систем и компьютерных сетей, методов защиты информации; навыки администрирования MS Active Directory, MS Exchange; опыт администрирования баз данных; опыт построения локальной сети; опыт работы с системами мониторинга и диагностики серверных систем (Zabbix); опыт работы системным администратором от 2 лет. Возможные пожелания: навыки администрирования «1С»; опыт настройки мобильных устройств на iOS и Android
|IV
|знание продуктов Unix/Linux и опыт работы с ними; наличие профессиональных сертификатов; опыт работы с системами виртуализации; опыт работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и развитой компьютерной сетью; опыт работы системным администратором от 3 лет.возможные пожелания: базовые знания одного или нескольких языков программирования; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; навыки руководящей работы
Источник: SuperJob
Попасть в следующие две категории без высшего образования уже не получится, поэтому, если есть такая цель, придется потратить несколько лет жизни на пары, сессии и защиту курсовых и дипломных работ. Также потребуется накапливать профессиональные знания и наращивать стаж.
Отметим, что за три с половиной года общий объем требований к системным администраторам вырос, хотя и не очень сильно. Попасть в профессию по-прежнему относительно нетрудно, но вот для получения третьей и четвертой категорий стараться придется больше, чем в конце 2020 г. Также стало заметно больше так называемых «пожеланий» работодателей о наличии дополнительных навыков у специалистов. Они могут оказаться преимуществом одного кандидата на вакансию системного администратора перед другими.
Для миллионов нужен миллионник
Как и в подавляющем большинстве других профессий в России, чтобы рассчитывать на высокую зарплату, системным администраторам необходимо жить в крупнейших городах России, то есть в так называемых «миллионниках» – с населением более 1 млн человек. А таких городов в стране всего 16. В данном случае удаленная работа не всегда является панацеей, потому что, к примеру, в случае аппаратного выхода из строя какого-нибудь оборудования из состава ИТ-инфраструктуры компании удаленно заменить его получится лишь руками других сотрудников.
При этом, напомним, в 2024 г. лишь четверть сисадминов Windows готовы к переезду.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная заработная плата, руб.
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|60000—80000
|80000—100000
|100000—160000
|160000—300000
|150 000
|Санкт-Петербург
|50000—70000
|70000—80000
|80000—130000
|130000—250000
|130 000
|Волгоград
|40000—60000
|60000—70000
|70000—120000
|120000—220000
|110 000
|Воронеж
|40000—60000
|60000—70000
|70000—120000
|120000—220000
|110 000
|Екатеринбург
|50000—70000
|70000—80000
|80000—130000
|130000—250000
|120 000
|Казань
|40000—60000
|60000—70000
|70000—120000
|120000—220000
|110 000
|Краснодар
|50000—60000
|60000—80000
|80000—120000
|120000—230000
|120 000
|Красноярск
|50000—60000
|60000—80000
|80000—120000
|120000—230000
|120 000
|Нижний Новгород
|50000—60000
|60000—80000
|80000—120000
|120000—230000
|110 000
|Новосибирск
|50000—60000
|60000—80000
|80000—120000
|120000—230000
|110 000
|Омск
|40000—60000
|60000—70000
|70000—120000
|120000—220000
|110 000
|Пермь
|40000—60000
|60000—70000
|70000—120000
|120000—220000
|110 000
|Ростов-на-Дону
|50000—60000
|60000—80000
|80000—130000
|130000—240000
|120 000
|Самара
|50000—60000
|60000—80000
|80000—120000
|120000—230000
|120 000
|Уфа
|40000—60000
|60000—70000
|70000—110000
|110000—210000
|110 000
|Челябинск
|40000—60000
|60000—70000
|70000—120000
|120000—220000
|110 000
За максимальной в сегменте зарплатой придется жить в Москве или переехать в столицу. Здесь системные администраторы получают от 60 до 300 тыс. руб. в месяц в зависимости от своей категории, а средняя зарплата в регионе составляет 150 тыс. руб. против 100 тыс. руб. в 2020 г.
Второе место делят Санкт-Петербург и Екатеринбург – в этих городах разброс зарплат сисадминов Windows составляет от 50 до 250 тыс. руб., Впрочем, средняя зарплата в северной столице все же выше – 130 тыс. руб. (85 тыс. руб. в 2020 г.) против 120 тыс. руб. в Екатеринбурге (85 тыс. в 2020 г.).
В число городов-аутсайдеров по размерам зарплат сисадминов вошли Волгоград, Воронеж, Казань, Омск, Пермь, Уфа и Челябинск. Начинающий специалист может рассчитывать здесь лишь на 40 тыс. руб. в месяц, а максимальная доступная ему планка, для которой нужно иметь профильный диплом вуза и гигантский багаж знаний – 220 тыс. руб. Средняя зарплата сисадмина во всех перечисленных регионах – 110 тыс. руб. – три с половиной года назад она составляла около 80 тыс. руб.
Основные обязанности системного администратора
Если усреднить все предъявляемые работодателем требования, то основных должностных обязанностей системного администратора наберется с десяток. В этих специалистах работодатели видят универсальных ИТ-работников, хотят платят им ощутимо меньше профильных специалистов.
По данным SuperJob, сисадмин Windows должен заниматься конфигурацией, настройкой и администрированием серверов, персональных компьютеров и периферийных устройств, обеспечивать поддержку локальной (LAN), глобальной (WAN) и телефонной сетей, заниматься резервным копированием и восстановлением данных, а также вести техническую документацию и устанавливать софт с последующими его настройкой и обновлением.
Это действительно основные обязанности любого современного системного администратора, но работодателям этого мало. Они также хотят, чтобы сисадмины участвовали в закупке оборудования, комплектующих и программного обеспечения и занимались обеспечением информационной безопасности системы. Помимо этого, сисадминов заставляют консультировать пользователей, а это, как показала многолетняя практика, не только российская, но и мировая, одно из самых нелюбимых ими рабочих обязанностей.