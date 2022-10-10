«Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга

Компания «Серчинформ» расширила услугу аутсорсинга информационной безопасности. Теперь заказчикам доступен не только аутсорсинг DLP, но и DCAP-системы «Серчинформ FileAuditor» и «Серчинформ ProfileCenter». Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

Специалисты «Серчинформ» возьмут на себя внедрение, настройку, администрирование систем, а также ежедневную эксплуатацию защитных решений. Аналитики вендора занимаются предотвращением и расследованием инцидентов, отчитываются перед заказчиком. Таким образом, у компании появляется вне штата собственный ИБ-специалист, который обеспечивает защиту от внутренних рисков с помощью систем «Серчинформ».

Возможны разные конфигурации услуги в зависимости от ресурсов заказчика. Первый вариант – когда вендор предоставляет и программы, и аналитика для работы с ними, и необходимое оборудование в аренду. Если у заказчика есть необходимое оборудование, он может взять только ПО и услугу по его сопровождению. Третий вариант, когда «Серчинформ» предоставляет только специалиста, который будет работать с имеющимися у заказчика системами компании «Серчинформ» и «железом».

«Мы развиваем направление ИБ-аутсорсинга с 2019 г. и сейчас решили расширить его в ответ на проблему кадрового голода. В этом году он стал ощущаться еще сильнее, и на данный момент не хватает несколько десятков тысяч специалистов. Отдав работу с защитными решениями на аутсорсинг, компании могут не тратить время на поиск, обучение и удержание специалистов. Заказчик сразу получает нужную экспертизу в компании, чтобы обеспечить защиту от внутренних рисков и выполнять требования регуляторов», – сказал Сергей Ожегов, генеральный директор «Серчинформ».

Услуга аутсорсинга подходит и активно используется как компаниями малого и среднего бизнеса, так и крупными организациями. Исходя из опыта предоставления услуги, специалисты «Серчинформ» выявляют ИБ-инциденты в 100% компаний: попытки сливов встречаются в среднем раз в неделю, мошеннические схемы всплывают раз в месяц.

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Компания «Серчинформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. В линейке компании пять программных продуктов: DLP, DCAP, SIEM-системы, программа для профилирования сотрудников и система учета рабочего времени. В данный момент компания предлагает взять на аутсорсинг три решения: DLP-систему «Серчинформ КИБ» (для защиты от утечек данных, расследования инцидентов и предотвращения внутреннего мошенничества), «Серчинформ FileAuditor» (DCAP-систему для автоматизированного аудита файловой системы, поиска нарушений прав доступа, изменений в данных, запрета действий с ними), «Серчинформ ProfileCenter» (система прогнозирования и обнаружения деструктивного поведения сотрудников в отношении организации).