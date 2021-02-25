Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39%

По данным исследования международного консалтингового агентства iKS-Consulting «Рынок аутсорсинговых контактных центров в России 2020», Naumen укрепила лидирующие позиции по общему количеству инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах (АКЦ) с долей рынка 39%.

Naumen также лидирует по количеству инсталлированных рабочих мест для обработки электронных писем и чата с общей долей в 20,6% рынка.

По итогам 2020 года присутствие решений Avaya и Cisco находится на уровне 22%, а платформа Genesys развернута в 6% исследованных АКЦ.

Среди контакт-центров, использующих решения на базе Naumen Contact Center, лидерами по количеству рабочих мест в аутсорсинговых проектах являются Neovox (2252 рабочих места), Гран (1726 рабочих мест), Сити Колл (1460 рабочих мест) и Next Contact (1010 рабочих мест).

В рейтинге аутсорсинговых контакт-центров по количеству обрабатываемых голосовых вызовов второе место занимает аутсорсинговый контакт-центр ГРАН — 310 тыс. звонков в день, а Neovox с 210 тыс. звонков в день находится на четвертом месте. Другие партнеры Naumen — контакт-центры Сити Колл (136 тыс.) и Next Contact (124 тыс. звонков в день) —занимают 9 и 10 строчки рейтинга.

«На фоне пандемии роль дистанционного обслуживания закономерно возросла, и услуги аутсорсинговых контакт-центров стали более востребованы. Вместе с тем, АКЦ пережили непростое время, когда нужно было оперативно перестраивать процессы, переводить операторов на удаленку. Наши технологии позволили сделать это практически бесшовно, — отметил Андрей Зайцев, директор департамента автоматизации контактных центров и роботизированных систем Naumen. —Так, с помощью приложения Naumen WebPhone, которое открывается в браузере и не требует установки дополнительного софта на домашние компьютеры, КЦ Гран перевел на удаленную работу операторов на всех 11 площадках».

Исследование проводилось с августа по декабрь 2020 года при участии Национальной ассоциации контактных центров по методике, разработанной iKS-Consulting. В его рамках составлен рейтинг аутсорсинговых контакт-центров России 2020, включающий оценку долей игроков по выручке, количеству рабочих мест и другим показателям. Один из разделов посвящен сравнительному анализу программных решений, используемых участниками рынка.