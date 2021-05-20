«БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу

МТС сообщает о расширении сотрудничества с «БАТ Россия» и запуске масштабного проекта по ИТ-консалтингу и аутсорсингу. Команда экспертов провайдера #CloudMTS будет заниматься развитием и поддержкой значительной части ИТ-инфраструктуры «БАТ Россия», которая обеспечивает работу фабрики и более 80 офисов по стране.

Эксперты облачных проектных решений МТС будут оказывать услуги стратегического ИТ-консалтинга, участвовать в проектах развития и модернизации инфраструктуры, поддерживать работу ИТ-оборудования, бизнес-приложений и телекоммуникационных сетей «БАТ Россия» в круглосуточном режиме. На ИТ-аутсорсинг компания передала провайдеру свыше 200 физических и виртуальных серверов, также более 250 единиц сетевого оборудования, которые обеспечивают работу производственных площадок и офисов в России.

В рамках развития сотрудничества провайдер поддерживает работу виртуальной ИТ-инфраструктуры, а также ключевых бизнес-систем в облаке МТС. Среди них CRM-сервисы и бизнес-приложения для управления ресурсами предприятия, например, Microsoft. Специалисты провайдера администрируют корпоративные ИТ-ресурсы в облаке, такие как почтовые приложения и службы Active Directory, отвечающие за доступ и аутентификацию пользователей в программах. Команда экспертов обеспечивает надежную работу систем интернет-торговли «БАТ Россия» в облаке МТС, а также безопасное размещение данных сайтов отдельных брендовых направлений производителя. Для защиты данных используется аттестованный сегмент облака, который соответствует 152-ФЗ «О персональных данных» .

Провайдер поддерживает работу собственного ИТ-оборудования «БАТ Россия» на фабрике в Санкт-Петербурге. Например, оборудования, отвечающего за автоматизацию производства, телеметрию и маркировку продукции. На ИТ-аутсорсинг также передана поддержка работы телекоммуникационной инфраструктуры — корпоративных сетей, wi-fi и телефонии, которыми пользуются фабрика и офисы.

«Команда облачного провайдера МТС стала для нас настоящим цифровым партнером, который помогает решать стратегические задачи по развитию в сфере ИТ. Опыт экспертов МТС помогает нам сосредоточиться на ключевых процессах, передавая значительную часть ИТ-функций опытному партнеру без расширения собственного штата. Например, вместе мы проработали и реализовали план модернизации сетевой инфраструктуры на фабрике. Кроме того, комплекс услуг от российского облачного провайдера позволяет нам повышать гибкость бизнеса, соблюдая строгие требования информационной безопасности», — прокомментировал Игорь Кривошеев, директор департамента информационных и цифровых технологий субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Группы «БАТ».

«История сотрудничества «БАТ Россия» и облачного направления МТС насчитывает уже более пяти лет. За это время мы зарекомендовали себя в качестве надежного партнера, что позволило вывести партнерство на новый уровень. Помимо инфраструктурных сервисов, мы стали поставщиком ИТ-аутсорсинга, комплексно закрывая потребности «БАТ Россия». Мы ценим доверие нашего клиента и продолжим реализовывать ИТ-проекты на высоком уровне для ускорения цифровой трансформации «БАТ Россия», — отметил Евгений Свидерский, директор проектных решений облачного бизнеса МТС.

Одним из первых проектов модернизации стало повышение производительности сетевой инфраструктуры на фабрике. Провайдер оптимизировал сеть, обеспечив более быструю, до 10 гигабит в секунду, пропускную способность ядра сети – коммутаторов и маршрутизаторов. Это позволило повысить скорость и надежность работы приложений и ИТ-систем, которые используются в работе оборудования фабрики.