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Auxo обеспечила аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК

ИТ-компания Auxo организовала аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК. Таким образом, Auxo выступил единым поставщиком услуги и консолидировал сервис, ранее распределенный по регионам России.

Проект был запущен осенью 2023 г. На старте его география составляла 418 площадок в разных городах России, но в процессе реализации их количество выросло до 468. Всего задействовано 2,2 тыс. единиц техники.

Особенность проекта заключалась в необходимости обеспечить время восстановления сервиса до 8 часов. При этом более 50% площадок находятся в разных часовых поясах (регионы Дальнего Востока), а 30% находятся в небольших городах с ограниченными инженерными ресурсами.

Специалисты Auxo провели аудит инфраструктуры печати заказчика, организовали резервные склады с необходимым оборудованием на территории заказчика и в региональных хабах, также был расширен состав сервисных подразделений Auxo в регионах.

На сегодняшний день уровень SLA (соглашение об уровне сервиса) полностью соответствует требованиям ВСК. По итогам опроса заказчика CSAT (индекс удовлетворенности) сервиса Auxo достиг 5 баллов (высокая степень удовлетворенности).

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Специалисты Auxo продолжают осуществлять непрерывный мониторинг оборудования и обеспеченности материалами заказчика.

«Переход на консолидированный аутсорсинг сервиса печати – стратегическое решение, предполагающее снижение затрат и повышение производительности процессов в компании. Благодаря качественной экспертизе по данному направлению наши специалисты грамотно подходят к оценке предстоящих изменений, ориентируются на потребности и планы заказчика. Такой подход позволяет безболезненно усовершенствовать сервис печати и сосредоточиться на приоритетных бизнес-задачах», – отметил Алексей Конышков, заместитель генерального директора Auxo по операционной деятельности.

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