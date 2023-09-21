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Большинство региональных компаний нуждаются в сервисе по защите данных

87,5% аутсорсинговых ИТ-компаний заявили о повышенном спросе на услуги по защите данных в своих регионах. Еще 11% отметили, что спрос пока формируется. Такой оценкой респонденты поделились в рамках опроса, который провела компания «Серчинформ» на презентации собственной франшизы по аутсорсингу информационной безопасности.

Большинство участников (68%) считают, что в каждом регионе найдется не менее 100 компаний, нуждающихся в услуге ИБ-аутсорсинга. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

16% считают, что таких компаний до 50, 12,5% – до 100. В основном это организации малого и среднего бизнеса, в которых нет выделенной службы информационной безопасности. По данным ежегодного исследования «Серчинформ», в 2022 г. к таким относились почти 40% всех российских компаний.

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Как вы оцениваете количество компаний, нуждающихся в услуге ИБА в вашем регионе

Во многом это обусловлено кадровым голодом на рынке ИБ. В 2022 г. больше половины (57%) российских компаний заявили о том, что в разной степени испытывают дефицит ИБ-кадров. В регионах нехватка ощущается еще острее. Аутсорсинг информационной безопасности «Серчинформ» помогает решить эту проблему: вендор самостоятельно обучает и сертифицирует ИБ-аналитиков партнеров.

Подготовку такого специалиста лучше проводить в формате живых дистанционных уроков, считают 72% компаний-аутсорсеров. 15% предпочитают очное обучение, 13,5% хотели бы иметь возможность готовить кадры в своем темпе по материалам в записи. При этом большинство ИТ-компаний ожидает, что сертифицированный ИБ-аналитик будет обходиться им в 90 - 110 тыс. руб. или свыше 110 тыс. руб. ежемесячно (по 27% голосов). 23% убеждены, что зарплата такого специалиста должна составлять от 70 до 90 тыс. руб., 22% - от 50 до 70 тыс. руб. В меньшую сумму труд аналитиков оценили только 1,4% респондентов. При этом в рамках услуги ИБ-аутсорсинга один специалист по информационной безопасности может обслуживать до четырех компаний-клиентов.

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Сколько, на ваш взгляд, должен получать аналитик ИБ

По мнению респондентов, в первую очередь компаниям необходима защита от утечек и мониторинг движения данных, которые обеспечивает DLP-система (74%). 17% – считают, что клиентам будет полезен аудит файловых хранилищ, еще 9% – что востребованной окажется услуга по профилированию пользователей с целью раннего выявления угроз ИБ.

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Какой функционал, на ваш взгляд, нужен вашим клиентам
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С 20 июня 2023 г. «Серчинформ» запустила франшизу по ИБ-аутсорсингу для поставщиков ИТ- и ИБ-услуг. ИБ-аутсорсинг от «Серчинформ» – это сервис, где клиент получает защиту от внутренних угроз: утечек информации, корпоративного мошенничества, неправомерного доступа к данным и др. Вендор развивает ИБ-аутсорсинг с 2019 г. Услугой ИБ-аутсорсинга «Серчинформ» пользуется более 200 постоянных клиентов.

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