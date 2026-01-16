Разделы

Буров Владимир


СОБЫТИЯ


16.01.2026 «Корус Консалтинг» за два месяца подготовил российское подразделение Olympus к обязательной маркировке антисептических средств 1
21.02.2024 Российское подразделение Olympus вместе с «КОРУС Консалтинг» обеспечивает надежность ERP-системы Microsoft Dynamics AX 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Буров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Olympus - Олимпас Москва 4 1
Olympus 471 1
Корус Консалтинг ГК 1352 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7309 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 353 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
Волкова Екатерина 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157687 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14520 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
