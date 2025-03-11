Setl Group внедряет решения на основе BIM-моделей

Компания SetlTech (входит в холдинг Setl Group) запустила пилотный проект по автоматизации процесса формирования актов выполненных работ на основе данных BIM-модели (технологий информационного моделирования зданий). Об этом CNews сообщили представители ЦРП «Петербургская Недвижимость».

Старт разработки нового цифрового сервиса был анонсирован компанией в сентябре 2024 г. В рамках пилотного проекта был выполнен полный цикл — от создания BIM-модели и подготовки тендера до формирования выбранным подрядчиком исполнительной документации по факту выполненных работ.

Разработанный новый сервис от SetlTech связывает данные из BIM-моделей с данными программы SetlSoft Icona (разработанной SetlTech для контроля за строительством от момента планирования графика до приемки объектов), сопоставляет с результатами по выполнению объемов работ и автоматически формирует акт выполненных работ. Внедренное решение позволяет значительно экономить время и гарантировать точность данных.

«Мы создали BIM-модель, которая полностью отвечает нашим требованиям выгрузки данных и взаимодействию с SetlSoft Icona. Решение позволяет автоматизировать выгрузку технического задания на тендер из BIM-модели, формировать электронную КС-6, а после выполнения работ с помощью синхронизации с SetlSoft Icona создавать автоматическую КС-2, а также комплект исполнительной документации, – и все это в единой экосистеме», – сказал директор по строительству Setl Group Виталий Ершов.

При создании сервиса было сформировано единое информационное поле для структурирования и консолидации данных от разных структур холдинга.

«Это решение является частью экосистемы по управлению строительством и позволит значительно сэкономить бюджет и сократить сроки строительства без потери качества», – отметил генеральный директор Setl Tech (входит в холдинг Setl Group) Сергей Староверов.

Технология будет интегрирована во все новые проекты компании. Кроме того, запланирован выход продукта на открытый рынок для решения ключевой задачи – повысить качество и надежность строительных проектов за счет цифрового решения.