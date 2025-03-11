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Setl Group Setl Tech SetlSoft ICONA
Setl Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Setl Group - Setl Tech - SetlTech - Сэтл Тех 5 3
|1С 8297 1
|Renga Software - Ренга Софтвэа 33 1
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 1
|Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 14 3
|Петербургская недвижимость 7 2
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
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