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Индексная книга (каталог) CNews*
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Setl Group Setl Tech SetlSoft ICONA


11.03.2025 Setl Group внедряет решения на основе BIM-моделей 1
31.01.2025 Setl Group оптимизировал бизнес-процессы благодаря цифровым инновациям 1
19.11.2024 Setl Group и «Аскон» договорились о партнерстве в разработке и внедрении цифровых решений в строительстве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Setl Group и организации, системы, технологии, персоны:

Setl Group - Setl Tech - SetlTech - Сэтл Тех 5 3
8297 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 33 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 14 3
Петербургская недвижимость 7 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 374 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2555 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13361 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3361 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10350 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3447 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 357 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1036 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 203 1
Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 14 1
Google Flutter 55 1
Староверов Сергей 5 3
Ершов Виталий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5456 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 612 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2212 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 1
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 16 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8648 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5012 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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