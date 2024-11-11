Разделы

Цифровизация
|

Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО

Холдинг Setl Group полностью спроектировал многоквартирный жилой дом, используя на всех этапах отечественное программное обеспечение Rengа. Речь идет о доме в ЖК «Город звезд» в Новосаратовке Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители ЦРП «Петербургская Недвижимость».

Пилотный проект внедрения отечественного ПО предполагал работу на стадиях проектной и рабочей документации, а также включал формирование BIM-каталогов. Так, в рамках этапа подготовки проектной документации «Архитектурным бюро «Сэтл Сити» были разработаны основные библиотеки элементов, сборки и шаблоны листов, определена структура проекта и хранения моделей. Также специалисты провели автоматическую выгрузку планов по форме Регистрационной Федеральной службы (планы ФРС).

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024
Маркет

«Мы успешно прошли стадию проектной и рабочей документации на отечественном ПО, уложились в запланированные сроки, выгрузили из модели ЦИМ объемы и сформировали бюджет проекта. Важным этапом стала также стадия формирования BIM-каталога, который создается с учетом информационных требований холдинга, решает задачи проектировщиков и содержит коды классификатора Setl Group», — отметил руководитель творческой мастерской «Архитектурное бюро «Сэтл Сити» (входит в холдинг Setl Group) Павел Сугак.

Учитывая положительный опыт использования системы автоматизированного проектирования зданий Rengа, холдинг Setl Group заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией «Аскон», российским разработчиком программного обеспечения для промышленности и строительства (включая Renga) и ИТ-интегратором. Партнерство подразумевает дальнейшее укрепление сотрудничества и расширение использования функциональности ПО. Со стороны Setl Group документ подписал генеральный директор Setl Tech (входит в холдинг Setl Group) Сергей Староверов, а от «Аскон» — генеральный директор компании Максим Богданов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Сбербанк судится с Роспатентом. Ведомство не признает оригинальность ПО банка для распознавания документов

Облачные сервисы становятся ключевым элементом безопасности корпоративной инфраструктуры

После китайской кибератаки министерство безопасности США предостерегло от использования телефонов и SMS

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: