Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Setl Group тестирует российскую платформу смешанной реальности BRIO MRS

Setl Group продолжает цифровизацию строительных процессов. Холдинг тестирует российскую платформу смешанной реальности BRIO MRS на своих строящихся объектах. Использование современных ИT-инструментов позволяет не только минимизировать издержки и сокращать сроки строительства, но и создавать прозрачные процессы на всех этапах — от проектирования до сдачи объектов. Об этом CNews сообщили представители Setl Group.

В результате тестирований технология помогла выявить возможности для оптимизации на нескольких участках строительства. Кроме того, оборудование показало стабильную работу в различных условиях, а обмен данными между площадкой и офисом занял не более 5 минут.

Все участники тестирования — департаменты проектирования, строительства и качества — подтвердили возможность внедрения технологии в текущие процессы компании. Поэтому по итогам тестирования на объектах Setl Group стартовал период опытной эксплуатации BRIO MRS со сбором данных для оценки эффективности и дальнейшего развития продукта.

«Для нас важно не только оценить текущую эффективность решения и его потенциал для дальнейшего развития в контексте уже применяемых в Холдинге технологий лазерного сканирования и фотограмметрии. Прежде всего необходимо четко определить перечень практических задач, с которыми решение сможет справиться в реальных условиях. Такой подход позволяет отделить действительно работающие технологии от красивых презентаций, чтобы выбирать инструменты, гарантирующие реальный результат», — отметил Михаил Малыхин, директор по развитию цифровых технологий Setl Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Создан самый быстрый в мире FPV-дрон. Он разгоняется до 661 км/ч

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

В России судостроители тестируют три модели экзоскелетов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще