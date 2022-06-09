«Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM

«Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM с поддержкой облаков точек, полученных в результате лазерного сканирования местности. Совмещение информационной модели (BIM-модели) объекта капитального строительства с реальной моделью местности упростит планирование и принятие проектных решений, в частности, позволит визуально оценить отклонения от проектной модели, допущенные на этапе строительства, и сориентироваться в окружающем модель контексте.

Сотрудники, взаимодействующие с заказчиком, смогут наглядно презентовать проект. Заказчик, в свою очередь, получит достоверное представление о будущем объекте, о том, как он впишется в городскую застройку и природный ландшафт.

Облако точек формируется путем лидарной или фотограмметрической съемки: луч сканера измеряет расстояние и угол направления до каждой точки поверхности, распознаёт её цвет и записывает полученные данные как координаты вершин в файл формата .LAZ или .LAS (облако точек). Pilot-BIM читает такие файлы после их помещения в папку проекта, автоматически координирует массив точек с моделью здания этого проекта и располагает на 3D-сцене все точки облака. В результате пользователь видит BIM-модель будущего здания в контексте окружающей среды – существующих построек, дорог, ландшафта.

В следующих релизах Pilot-BIM планируется развивать данную функциональность, в частности, добавить: управление координацией облака точек относительно модели; инструменты измерения по точкам; управление загрузкой облаков для контроля загруженности системы.

После реализации всех инструментов облако точек можно будет использовать при разработке проектов реконструкции или демонтажа.