Тюменский застройщик «ПСК Дом девелопмент» выбрал Pilot-BIM для коллективной работы над строительными проектами

Девелопер жилой и коммерческой недвижимости «ПСК Дом девелопмент» приступил к внедрению среды общих данных Pilot-BIM компании «Аскон». С её помощью компания планирует ускорить процессы согласования и исключить риски, связанные с использованием неактуальных данных по проектам. К системе будут подключены проектные подразделения – «Реконструкция 2000К» и «Архитектурное бюро Дом.про», чтобы все проектировщики работали с документацией и информационными моделями (BIM-моделями) на единой цифровой платформе. Об этом CNews сообщил представитель компании «Аскон».

Pilot-BIM сочетает в себе классическую среду общих данных (СОД) и инструментарий для сборки и контроля качества консолидированных BIM-моделей. В «ПСК Дом девелопмент» выбор решения объясняют гибкостью его настройки, открытым API, интеграцией с BIM-инструментами и возможностью адаптации под внутренние процессы. Наиболее востребованы в работе девелопера такие функции СОД как централизованное хранение, управление версиями, отслеживание истории изменений, разграничение прав и автоматизация согласований.

До запуска СОД компания обходилась без специализированных систем для совместной работы. Обмен проектной документацией происходил через сетевые папки и электронную почту, что приводило к нестыковкам в проектах, особенно при параллельной работе смежных отделов.

Партнёром по внедрению выступает региональный центр «Аскон-Урал». Специалисты интегратора провели для проектировщиков курсы по работе с системой, настроили структуру хранения данных, разработали регламенты согласования документов.

«Надёжность ИТ-решения и тщательная проработка регламентов – основа успешного проекта цифровизации. Pilot-BIM уже помогает нам выстраивать взаимодействие между отделами и контролировать актуальность документации. В будущем мы планируем масштабировать среду общих данных на стройплощадки, связать её с реальными строительными процессами и расширить работу с 3D-моделями», – сказал Евгений Балуков, руководитель проектов «ПСК Дом девелопмент».