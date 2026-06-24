СВЭП выстроил полный цикл проектирования на российском ПО

Компания СВЭП выстроила полный цикл проектирования объектов электроснабжения на российском программном обеспечении. В работе используется 13 отечественных продуктов и более 60 лицензий, что позволяет выполнять проекты для объектов напряжением до 220 кВ. Отечественные решения применяются на всех этапах – от инженерных изысканий до подготовки документации для государственной экспертизы. Об этом CNews сообщили представители СВЭП.

Для разработки проектной документации и выполнения расчётов используются системы nanoCAD, «Смарт ЛЭП», а также комплекс программ EnergyCS, АРМ РЗА и ElectriCS Storm. В направлении информационного моделирования применяются платформы Renga и Pilot-BIM. На их базе формируются цифровые модели объектов, которые служат основой для разработки проектной и рабочей документации.

Отдельный комплекс программ задействован для инженерных изысканий, кадастровых работ и подготовки смет. Такой подход позволяет вести проект внутри одной команды, обеспечивая непрерывность процессов от полевых работ до выпуска готовой документации силами собственных специалистов.

Используемое программное обеспечение позволяет СВЭП разрабатывать проекты объектов электроснабжения напряжением от 0,4 до 220 кВ. Компания обеспечивает подготовку документации в соответствии с требованиями к качеству, точности расчетов и срокам выполнения работ.