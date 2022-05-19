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IBS и «Аскон» заключили соглашение о партнерстве

ИТ-компания IBS и разработчик инженерного программного обеспечения и BIM-решений для строительства «Аскон» объявили о начале сотрудничества.

Целью является создание решения для комплексного внедрения BIM-технологии на базе передового российского программного обеспечения.

Первым шагом стало обучение и сертификация специалистов IBS по использованию продуктов компании «Аскон»: систем хранения инженерных данных и управления проектированием Pilot-ICE и платформы Pilot-BIM для организации среды общих данных. В настоящее время специалисты IBS создают связку для совместного применения собственных разработок и решений семейства Pilot, которые в комплексе станут решением, отвечающим актуальным запросам российского рынка.

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«Сегодня мы активно ищем альтернативные импортозамещающие решения для российских заказчиков. В наших планах совместная реализация комплексных проектов по автоматизации управления инвестиционными проектами капитального строительства и создание в IBS центра компетенций по продуктам линейки Pilot», — сказала Алина Солдаткина, начальник отдела систем управления жизненным циклом объектов IBS.

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