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В отечественной BIM-системе Pilot-BIM появились инструменты авторского надзора и строительного контроля

«Аскон» выпустила новую версию среды общих данных Pilot-BIM с набором средств Camera для работы с фотографиями строительного объекта в пространстве информационной модели. Впервые фотографии не просто прикладываются к BIM-модели, а привязываются к конкретной точке ее 3D-пространства и ориентированы в соответствии с положением камеры смартфона в момент съемки.

С появлением «умной» привязки Pilot-BIM расширяет сферу своего применения, охватывая задачи авторского надзора и строительного контроля. Обмен скоординированными снимками упростит и сделает прозрачной коммуникацию между проектировщиком и производителем работ. Когда в распоряжении проектировщика будет набор фотографий, привязанных к BIM-модели, это позволит сократить количество выездов на объект. Заказчик строительства, сопоставляя участки на BIM-модели и на реальном объекте, получит удобный отчет о ходе работ и проконтролирует выполнение конкретных задач.

На этапе эксплуатации здания Pilot-BIM поможет вести мониторинг его технического состояния, выявлять местоположение и состояние отдельных элементов и конструкций, контролировать деятельность арендаторов и собственников.

Роль камеры для фотосъемки выполняет Android-приложение Pilot-BIM Camera. В отличие от обычной камеры смартфона, которая фиксирует только некоторые данные о геолокации точки съемки, оно считывает расширенные метаданные о геолокации и ориентации смартфона в пространстве и сохраняет их для дальнейшего использования в среде общих данных Pilot-BIM.

С помощью этих метаданных система Pilot-BIM правильно размещает фото в пространстве BIM-модели. В результате на 3D-сцене доступны точки съемки, соответствующие положениям камеры в реальном пространстве относительно объекта. Точки связаны со списком фотографий. Выбирая снимки, пользователь обращается к точкам съемки, таким образом задает направление взгляда и видит на 3D-сцене то же, что и на фотографии

Возможность привязки фотографий к модели включена в базовую функциональность Pilot-BIM. Android-приложение Pilot-BIM Camera распространяется бесплатно в Google Play.

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