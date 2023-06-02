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Сбер и «Транснефть» подписали соглашение о партнёрстве в сфере цифровых технологий

«Сбер» и «Транснефть» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Документ подписали старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев и вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов.

Стороны договорились о разработке и внедрении российских технологий для импортозамещения, в том числе платформенных и облачных решений, а также технологий управления большими данными.

Сотрудничество будет направлено на формирование и реализацию совместных программ, исследовательских и прикладных проектов, направленных на инновационное развитие. Также стороны планируют взаимодействие в образовательном, научно-техническом и инновационном направлениях, включая создание совместных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также организацию стажировок.

Андрей Бадалов, вице-президент «Транснефти», сказал: «Транснефть» активно реализует стратегию цифровой трансформации, решая во многом уникальные задачи, аналогов которым в мировой нефтетранспортной индустрии нет. Создание отечественных систем и продуктов в области ПО и ИТ — это задача национального масштаба. «Транснефть» ведет собственные передовые разработки по созданию цифровой платформы для систем диспетчерского-технологического управления. Уверен, что объединение в рамках партнерства компетенций крупнейшего оператора нефтепроводов со «Сбером», одним из флагманов высокотехнологичного сектора, даст мощный импульс не только созданию передовых продуктов, но и развитию отечественной высокотехнологичной сферы в целом».

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Импортонезависимость

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