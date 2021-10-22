«Транснефть» увеличила закупки российского ПО в 270 раз

Компания «Транснефть» в 2020 г. закупила российского ПО на 3,55 млрд руб., а в 2021 г. доля приобретаемых отечественных решений и связанных с ним услуг превысила 50% от общего тематического бюджета. При этом совсем недавно Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, возглавляемый экс-замминистра связи Ильей Массухом, не дал компании крупно закупиться ПО Microsoft, аргументируя свою позицию в жалобе Минцифры в том числе тем, что в «Транснефти» отечественный софт не используется вообще.

Российское ПО в «Транснефти»

Как выяснил CNews, российский гигант трубопроводной транспортировки нефтепродуктов «Транснефть» в 2020 г. резко увеличил объемы закупок российского софта. Так, если в отчете компании за 2019 г. говорилось, что ею было приобретено отечественного ПО на сумму 13,2 млн руб., то в отчете за 2020 г. сумма аналогичных затрат составила 3,55 млрд руб. Таким образом, разница затрат составляет 270 раз.

Представитель «Транснефти» пояснил CNews, что в полной мере сравнивать между собой приведенные значения все же не вполне корректно. В 2019 г. не были учтены закупки ОСТ — дочерних организаций системы «Транснефть». Отдельными данными о том, сколько отечественного ПО они закупили в тот год, компания не располагает.

В то же время, в «Транснефти» все равно не сомневаются, что увеличение объемов закупок российского ПО в 2020 г. по сравнению с 2019 г. (с учетом ОСТ) было весьма существенным.

«Значительный прирост доли закупок отечественного ПО в 2020 г. связан с перезапуском ряда инициатив и централизации отчетности по закупкам компании с учетом всех организаций системы “Транснефть”, — отмечает представитель организации. — В 2020 г. компанией и ОСТ были проведены закупки отечественного программного обеспечения таких производителей как Abby, НИС ГЛОНАСС, «Галактика», InfoWatch, Positive Technologies и др.».

«Транснефть» в 2020 г. потратила на российское ПО свыше 3,5 млрд рублей

По данным собеседника редакции, в настоящий момент данный процесс продолжается. «В 2021 г. запланировано заключение крупного контракта с отечественным производителем систем управления предприятием по созданию корпоративной интегрированной информационной системы управления для компании и организаций системы “Транснефть”, — Также уже завершены закупки отечественного ПО и связанных с ним услуг таких производителей как Prognoz, Mail.ru, Kaspersky, Positive Technologies и др.».

В целом в компании заверяют, что «Транснефть» сейчас ведет «постоянную и ежедневную» работу по анализу и тестированию отечественного оборудования и ПО, приобретая значительное количество отечественного ПО и услуг — более 50% в 2021 г. в общем объеме тематических закупок.

Эти данные находят косвенное подтверждение в публичном годовом отчете «Транснефти» за 2020 г. Как писал CNews в середине сентября 2021 г., в нем говорится, что за отчетный период компанией было проведено тестирование отечественных ОС для серверов и рабочих станций. В частности указаны два вида Astra Linux Common Edition, два типа Alt Linux и два типа ROSA Enterprise Linux. Правда, выводы экспертизы в отчете не представлены.

Отметим также, что в сентябре 2021 г. CNews обнаружил первую полноценную закупку «Транснефтью» российской операционной системы «Ред ОС», притом что проявлять интерес к этому ПО госкомпания начала еще в 2019 г.

Центр Массуха использования российского ПО в «Транснефти» не обнаружил

Несмотря на приведенные данные, «Транснефть» в середине октября 2021 г. оказалась в центре скандала, связанного с недостаточными темпами софтверного импортозамещения.

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Минцифры тогда запретило «Транснефти» покупать программное обеспечение корпорации Microsoft на 600 млн руб.. Как писал «Коммерсант», данный запрет стал следствием жалобы на закупку со стороны Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ). Эту организацию возглавляет экс-замминистра связи Илья Массух.

В «Транснефти» отечественный софт не используется вообще, тогда как в соответствии с планом, согласованным ЦКИКТ в 2019 г., в 2021 г. компания должна была внедрить от 30% до 80% отечественного ПО в зависимости от его категории, утверждалось в письме ЦКИКТ в Минцифры.

«Транснефть» пошла на контакт с отраслью

В «Транснефти» рассказали CNews, что 22 октября 2021 г. в компании прошло совещание с представителями софтверной отрасли. Присутствовал топ-менеджмент ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП), компаний InfoWatch, «Базальт СПО», Astra Linuх, «Ред софт», «Роса», «Росплатформа», BellSoft, «Киберпротект», CommuniGate Systems, Мойофис, TrueConf, Naumen, «Открытая мобильная платформа», Postgres Professional и др.

По заверению «Транснефти», на совещании было констатировано, что сдерживающим фактором внедрения отечественного программного и аппаратного обеспечения является отсутствие системной работы по их совместимости как на уровне разных типов ПО, так и программного обеспечения с аппаратным.

«К общему сожалению организация этой работы в полной мере не осуществляется со стороны соответствующих государственных регуляторов, — говорится в сообщении компании. — С их стороны в основном проводится лишь контроль над процентами по отдельным видам ПО и аппаратного обеспечения без учета реальной ситуации в разных отраслях экономики, требований по производительности и функциональным показателям».

Участники совещания согласились организовать совместную работу компании с АРПП по дальнейшему тестированию решений и адаптации отечественных решений под потребности «Транснефти» на постоянной основе, сообщает госкомпания.